Bruxelles actualizează măsurile împotriva gripei aviare după ce a detectat încă 96 de focare în UE. Virusul, detectat și la granița cu România

Conform Deciziei de punere în aplicare 2025/2366, publicată luni în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), au fost raportate focare în Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Germania, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Suedia de la adoptarea ultimelor măsuri din acest an. În plus, Regatul Unit a notificat Comisia Europeană cu privire la două focare în Irlanda de Nord, scrie EFE.

Reglementările, ca zone de protecție împotriva GAAP instituite în Spania, includ părți din regiunile Olmedo și Medina del Campo (Valladolid), Aranjuez (Madrid) și Toledo.

Regiunea de sud a Chinei a fost identificată, la nivel științific, drept epicentrul gripei aviare. Această zonă are un sistem ecologic unic, cu numeroase mase de apă, exploatații de creștere intensivă a animalelor și o populație umană foarte densă. Primul caz la oameni a fost diagnosticat acolo în anul 1996. Contagierea s-a produs, cel mai probabil, într-o exploatație de gâște. De atunci, virusul s-a răspândit pe patru continente, cu excepția Oceaniei, și a provocat moartea a milioane de animale, afectând de asemenea numeroase persoane.

Elveția extinde măsurile împotriva gripei aviare

Oficiul Federal pentru Siguranța Alimentară și Medicină Veterinară din Elveția a decis extinderea măsurilor de prevenție împotriva gripei aviare la nivelul întregii țări. Experții veterinari au explicat că acțiunile sunt necesare pentru a preveni pătrunderea virusului în ferme și pentru a proteja atât crescătorii, cât și economia agricolă.

Decizia a urmat depistării virusului la rațe și la o lebădă din orașul Wil. Autoritățile elvețiene au avertizat că în această perioadă „virusul circulă intens în Europa”, mai ales în rândul păsărilor migratoare.

Situația este una specială, deoarece păsările infectate „nu sunt păsări migratoare, ci trăiesc permanent pe lacul orașului Wil, în cantonul St. Gallen”. Acest lucru arată că virusul poate apărea și în zone unde până acum nu exista risc ridicat.