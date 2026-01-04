Marș tăcut în onoarea victimelor care au murit în incendiul din Elveția

Sute de oameni, unii cu buchete de flori în brațe, au mărșăluit într-o procesiune „densă și șerpuitoare” sub soarele strălucitor, trecând pe lângă magazinele închise. Sus, pe muntele care domină orășelul elvețian, mașinile de zăpadă aruncau în aer fulgii albi, relatează Associated Press.

La capătul străzii din orășelul elvețian, în fața barului „ Le Constellation”, care este încă în mare parte ascunsă de prelate albe, mulțimea tot mai numeroasă stătea într-o tăcere mormântală, în afară de câteva persoane care plângeau. Apoi, cei prezenți la marș au izbucnit în aplauze, în timp ce un șir de persoane îndoliate depuneau buchete de flori la un memorial improvizat. Memorialul era acoperit cu flori, jucării de pluș, dar și alte omegii aduse în cinstea celor care și-au pierdut viața în tragicul incendiu.

„Prin acest eveniment tragic, cred că trebuie să ne amintim cu toții că suntem frați și surori în umanitate. Este important să ne sprijinim reciproc, să ne îmbrățișăm și să mergem mai departe spre lumină”, a declarat Véronique Barras, o locuitoare din zonă care cunoaște familiile elvețiene îndoliate.

„Pentru tineri – dar chiar și pentru adulți – este greu să înțeleagă lucruri care par inexplicabile. Au mers acolo să petreacă, este o destinație pentru 31 decembrie, este foarte festiv, erau oameni de multe naționalități… și totul s-a transformat într-o tragedie”, a declarat Cathy Premer, mama unei tinere de 17 ani care și-a sărbătorit ziua de naștere în barul din Crans-Montana și care cu greu a supraviețuit flăcărilor.

„Avem nevoie de mai multă siguranță”, spune o femeie

O italiancă în vârstă de 80 de ani, care locuiește în Crans-Montana, aflată în mulțime, este de părere că autoritățile trebuie să desfășoare verificări de siguranță în baruri. „Avem nevoie de mai multă siguranță în aceste locuri, pentru că nu este singurul loc de acest gen. De ce autoritățile locale nu au efectuat verificările corespunzătoare? Pentru mine, este îngrozitor”, a precizat bătrâna.

În timpul liturghiei oficiate în memoria victimelor, preotul Gilles Cavin a vorbit despre „teribila incertitudine” în care se află familiile celor dispăruți, care nu știu dacă cei dragi se află printre morți sau au fost transportați în spitale ca răniți.

„Nu există cuvinte suficient de puternice pentru a exprima consternarea, suferința și furia celor care sunt afectați astăzi în viețile lor. Și totuși, suntem aici, adunați, pentru că tăcerea nu este suficientă”, a spus preotul.

În băncile aglomerate, o femeie îndurerată asculta cu atenție, cu mâinile strânse și, uneori, ținând în mână un rozariu, în timp ce vorbitorii citeau în germană, franceză și italiană.

În urma incendiului care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, peste 40 de persoane au murit, iar alți 119 cetățeni de mai multe naționalități au murit. Printre cei morți se află și un român, tânăr din Gorj, în vârstă de 18 ani.