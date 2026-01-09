ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026

Națiunile Unite prognozează că economia globală va crește cu 2,7% în acest an, puțin mai puțin decât estimarea de anul trecut, invocând impactul creșterii tarifelor americane, incertitudinile economice și tensiunile geopolitice, potrivit France24.

Economiștii ONU au prezis că creșterea va ajunge la 2,9% în 2027. Aceasta este încă mult sub creșterea medie de 3,2% dintre 2010 și 2019, înainte ca pandemia de COVID-19 să afecteze economiile din întreaga lume. Estimarea pentru 2025 este de 2,8%.

„O combinație de tensiuni economice, geopolitice și tehnologice remodelează peisajul global”, a declarat joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, într-un comunicat, „generând noi incertitudini economice și vulnerabilități sociale”.

Însă economiștii ONU au declarat că a existat o „rezistență neașteptată” la creșterile bruște ale tarifelor americane de anul trecut. Aceasta a fost susținută de cheltuielile solide ale consumatorilor și de reducerea inflației, care au contribuit la susținerea creșterii economice, dar au avertizat că persistă slăbiciuni subiacente.

Conform raportului ONU privind situația și perspectivele economice mondiale, se preconizează că creșterea economică din Europa, Japonia și Statele Unite va rămâne în general constantă.

Creștere foarte mică în SUA și Japonia

În Statele Unite, ONU a declarat că creșterea a scăzut de la 2,8% în 2024 la aproximativ 1,9% în 2025, „deoarece cheltuielile puternice ale consumatorilor și investițiile legate de inteligența artificială au fost parțial compensate de construcțiile rezidențiale și comerciale slabe”.

ONU a proiectat o creștere foarte mică a economiei SUA în acest an, până la 2%, și a prognozat că creșterea va ajunge la 2,2% în 2027.

ONU a anunțat că economia Japoniei va crește cu 0,9% în acest an și cu 1% în 2027, sub creșterea de 1,2% estimată pentru 2025.

„Se așteaptă ca consumul privat să se redreseze treptat, în timp ce exporturile – în special cele de automobile – vor rămâne probabil constrânse de tarifele mai mari impuse de Statele Unite și de incertitudinea politică”, au declarat economiștii despre Japonia.

Scădere în UE

Se preconizează că creșterea economică a Uniunii Europene va scădea de la 1,5% în 2025 la 1,4% în 2026, „pe măsură ce tarifele mai mari impuse de SUA și incertitudinea geopolitică persistentă afectează exporturile”, se arată în raport. Însă se preconizează că creșterea va ajunge la 1,6% în 2027.

Într-o notă mai pozitivă, ONU a declarat că se așteaptă ca unele economii mari în curs de dezvoltare, inclusiv China, India și Indonezia, să continue să înregistreze o creștere solidă.