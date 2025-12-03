Imagini virale – Pescărușul care s-a repezit în ochiul unei reportere în direct

Imagini șocante cu o reporteriță din Noua Zeelandă care e atacată cu o viteză uluitoare de un pescăruș au făcut înconjurul internetului.

Jessica Tyson putea să-și piardă un ochi, dacă pescărușul nimerea doar un milimetru mai aproape de cristalin.

Totul s-a întâmplat atât de repede, încât și ea, și cameramanul au avut nevoie de câteva secunde să proceseze ce s-a întâmplat.

Cameramanul a fost cel care i-a atras atenția că sângerează deasupra ochiului.

Ulterior, Jessica a distribuit o fotografie cu pagubele provocate de pescăruș, însoțită de întregul videoclip care a devenit viral urgent.

„Perspectivă: Încerci doar să-ți faci jobul, dar natura are alte planuri”, a scris Jessica în captionul videoclipului, care a adunat peste 105.000 de vizualizări și 4.000 de aprecieri.

Totuși, cineva, acolo sus, o iubește pe Jessica, pentru că lucrurile puteau să arate mult mai rău decât atât. „Totul este în regulă, mi-a rămas doar o cicatrice deasupra ochiului, a scris ea.

De-a lungul timpului, incidente de acest tip s-au mai tot întâmplat, fie cu un cocoș care a atacat un reporter, fie cu gândaci imenși care a speriat o altă reporteră, iar asta, ca s-o parafrazăm pe Jessica, înseamnă că naturii puțin îi pasă de planurile tale și de jobul tău.