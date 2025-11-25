Directorul FBI din SUA le-a oferit cadou pistoale 3D unor oficiali din Noua Zeelandă. Motivul pentru care gestul a fost greșit

Potrivit documentelor consultate de AP, revolverele printate cu ajutorul tehnologiei 3D erau imitații ale armelor de jucărie Nerf, foarte populare în rândul amatorilor care își printează arme.

Nu este prima dată când șeful FBI oferă asemenea cadouri. Potrivit sursei citate, în luna iulie, Patel, alături de alți doi miniștri ai cabinetului, a oferit replici ale revolverelor imprimate 3D din plastic ca parte a standurilor de expunere oferite șefilor poliției și serviciilor secrete din Noua Zeelandă. Documentele poliției publicate recent au identificat modelul ca fiind „Maverick PG22”, un revolver funcțional inspirat de arma de jucărie cu același nume, în culori vii.

În Noua Zeelandă, armele 3D sunt tratate exact ca armele de foc

Portul de armă este strict resticționat în Noua Zeelandă, fiind necesară o autorizație în plus față de permisul standard de port-armă. După ce oficialii au predat revolverele 3D, email-urile dintre șefii poliției, dar și specialiștii în arme de foc au confirmat că revolverele primite cadou se încadrau în definiția legală a armelor de foc specifice legislației din Noua Zeelandă. În această țară, armele printate prin tehnologie 3D sunt tratate la fel ca armele clasice.

Autoritățile neozeelandeze nu au precizat dacă oficialii care s-au întâlnit cu șeful FBI dețineau acest gen de autorizații. Fără autorizație, ei nu ar fi putut păstra legal cadourile.

Considerate funcționale dacă se pot interveni cu modificări

Potrivit legislației din Noua Zeelandă, armele inutilizabile sunt considerate funcționale, dacă pot fi reparate prin modificări. La câteva zile după vizita șefului FBI, Daniel Miller, liderul echipei de armament al Poliției le-a trimis șefilor săi un mail în care le explica cât de simplu pot fi modificate armele 3D.

„Procesele sunt foarte simple, necesită abilități minime și unelte obișnuite de bricolaj”, adăugând că sunt necesare: „o mașină de găurit cu baterie, un burghiu pentru găuri și un șurub mic pentru percutor”, se arată în corespondența de serviciu oficialului neozeelandez.

Potrivit sindicatului poliției din Noua Zeelandă, modelul de revolver Maverick PG22 era una dintre cele mai comune arme 3D confiscate de ofițeri.

Echipa șefului Poliției neozeelandeze a solicitat păstrarea unuia dintre revolvere pentru testări, însă comisariatul de poliție a respins cererea, iar armele au fost distruse în 25 septembrie.