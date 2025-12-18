Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, demisionează

Plecarea ar fi printre cele mai mediatizate demisii ale administrației Trump, survenind într-un context în care concedierea agenților de carieră a contribuit la tulburările din cadrul FBI și în contextul în care directorul Kash Patel se confruntă cu critici continue pentru utilizarea unui avion guvernamental în scopuri personale și pentru postările de pe rețelele de socializare despre investigațiile active, potrivit AP.

Bongino și-a anunțat plecarea, care era așteptată, într-o postare pe X în care a spus că este recunoscător pentru „oportunitatea de a servi cu un scop”. Nu a spus exact când va pleca în ianuarie și nici nu și-a dezvăluit planurile de viitor, dar președintele Donald Trump, ca răspuns la o întrebare adresată mai devreme în cursul zilei despre soarta lui Bongino, a spus: „Dan a făcut o treabă excelentă. Cred că vrea să se întoarcă la emisiunea lui”.

I will be leaving my position with the FBI in January.

I want to thank President Trump, AG Bondi, and Director Patel for the opportunity to serve with purpose.

Most importantly, I want to thank you, my fellow Americans, for the privilege to serve you.

God bless America, and… — Dan Bongino (@FBIDDBongino) December 17, 2025

Bongino a fost întotdeauna o alegere neconvențională pentru postul numărul 2 la FBI, o poziție care, din punct de vedere istoric, a implicat supravegherea operațiunilor zilnice ale biroului și a fost de obicei ocupată de un agent de carieră.

Criticase în mod repetat FBI

Deși lucrase anterior ca ofițer de poliție în New York City și agent al Serviciului Secret, nici el, nici Patel nu aveau experiență la FBI înainte de a fi aleși pentru aceste posturi. Însă ambii au venit la un acord privind revizuirea unui FBI despre care insistau că a fost folosit ca armă împotriva lui Trump.

Bongino a fost numit în funcție în martie de către Trump, după ani de zile petrecuți ca gazdă a unui podcast conservator, unde și-a folosit platforma pentru a critica în mod repetat conducerea FBI și pentru a încuraja teoriile conspirației legate de cazul traficului sexual Epstein și de bombele artizanale descoperite la Washington pe 6 ianuarie 2021.