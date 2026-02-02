Prima pagină » Știri externe » Un fost ministru britanic demisionează din Partidul Laburist după noi dezvăluiri legate de Epstein

Fostul ministru britanic Peter Mandelson a demisionat din Partidul Laburist, condus de premierul Keir Starmer, după apariția unor noi documente privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
02 feb. 2026, 02:33, Știri externe

Mandelson, care a fost înlăturat de Starmer din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite anul trecut, după dezvăluirile anterioare despre legăturile sale cu Epstein, a declarat că nu dorește să provoace „și mai multă jenă” Partidului Laburist, relatează BBC.

Documentele publicate de Departamentul american de Justiție arată că Epstein a efectuat către Mandelson plăți totale de 75.000 de dolari, în 2003 și 2004, în trei tranșe de câte 25.000 de dolari.

„În acest weekend am fost din nou asociat cu indignarea justificată stârnită de cazul Jeffrey Epstein și îmi pare rău pentru asta”, a scris Mandelson într-o scrisoare adresată Partidului Laburist.

Mandelson a afirmat că el consideră false acuzațiile privind plățile și a spus că le va verifica. „În timp ce fac acest lucru, nu doresc să cauzez o jenă și mai mare Partidului Laburist și, prin urmare, renunț la calitatea de membru al partidului”, a scris acesta.

„Vreau să profit de această ocazie pentru a-mi reitera scuzele față de femeile și fetele ale căror voci ar fi trebuit auzite cu mult timp în urmă”, a adăugat Mandelson.

Acesta a spus că regretă că l-a cunoscut pe Epstein și că a păstrat legătura cu el după ce a fost condamnat, spunând că cere iertare „femeilor și fetelor care au suferit”.

