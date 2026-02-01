Prima pagină » Știri externe » Un lider din Germania vrea ca angajații să lucreze o oră în plus pe săptămână pentru relansarea economiei

Un lider din Germania vrea ca angajații să lucreze o oră în plus pe săptămână pentru relansarea economiei

Premierul Bavariei, Markus Söder, consideră că munca suplimentară ar fi o soluție la problemele economice ale Germaniei.
Un lider din Germania vrea ca angajații să lucreze o oră în plus pe săptămână pentru relansarea economiei
Iulian Moşneagu
02 feb. 2026, 01:35, Știri externe

O oră de muncă în plus pe săptămână ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată”, a declarat Söder, liderul partidului conservator bavarez Uniunea Creștin-Socială (CSU), duminică, la postul public ARD.

De asemenea, el a cerut eliminarea concediilor medicale acordate prin telefon, solicitată deja de cancelarul german Friedrich Merz, precum și restrângerea treptată a posibilității de pensionare la 63 de ani, lucru posibil fără diminuări ale pensiei pentru persoanele cu un stagiu îndelungat de cotizare la sistemul public.

Söder a spus că reformele ar trebui adoptate cât mai rapid de coaliția de guvernare formată din blocul conservator CDU/CSU și Partidul Social-Democrat (SPD).

El a subliniat că reformele nu ar trebui amânate din cauza alegerilor din acest an în mai multe landuri.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale
Gandul
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor