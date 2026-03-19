Trei soldați irakieni au fost răniți într-un atac asupra provinciei Salah al-Din

Agenția de știri irakiană (INA) a relatat că trei membri ai forțelor de securitate din cadrul Forțelor de Mobilizare Populară (PMF) au fost răniți într-un atac asupra cartierului general al Brigăzii a 6-a din districtul Baji, din provincia centrală Salah al-Din.
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 04:25, Știri externe

Una dintre victime se afla în stare critică, se precizează în comunicat, relatează Al Jazeera.

Nu s-au făcut comentarii cu privire la cine ar fi responsabil pentru atac.

Acesta survine pe fondul unui ciclu de atacuri tot mai intense între forțele americane și grupările armate irakiene aliniate cu Teheranul, în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

PMF, cunoscută în arabă sub numele de Hashd al-Shaabi, este o grupare umbrelă formată în principal din facțiuni paramilitare șiite, care a fost înființată în 2014 pentru a opri avansul fulgerător al grupării ISIL (ISIS).

PMF a fost integrată oficial în forțele de securitate ale statului irakian și include mai multe grupuri aliniate cu Iranul.

În ultimele zile au avut loc mai multe atacuri mortale asupra unor obiective ale PMF din Irak, cel puțin patru persoane fiind ucise într-un atac la Bagdad și opt într-un atac asupra unui punct de control din provincia Anbar, din vestul țării.

