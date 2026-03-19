Prima pagină » Știri externe » Australia a numit un coordonator pentru aprovizionarea cu combustibil pe fondul blocadei din Strâmtoarea Ormuz

Australia a numit un coordonator pentru aprovizionarea cu combustibil pe fondul blocadei din Strâmtoarea Ormuz

Prim-ministrul australian, Anthony Albanese, a declarat că guvernul său a numit un coordonator al grupului de lucru pentru aprovizionarea cu combustibil, pe fondul creșterii prețurilor mondiale la petrol, ca urmare a deciziei Iranului de a bloca cea mai mare parte a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.
Australia a numit un coordonator pentru aprovizionarea cu combustibil pe fondul blocadei din Strâmtoarea Ormuz
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 05:58, Știri externe

El a precizat într-o declarație că Anthea Harris, o fostă înaltă funcționară, a fost numită în această funcție, potrivit Al Jazeera.

„Vreau să îi asigur pe australieni că Australia este bine pregătită”, a spus Albanese

„Aprovizionarea noastră cu combustibil este în prezent asigurată – dar vreau să fim mai mult decât pregătiți”.

Harris va „colabora cu toate nivelurile guvernamentale” pentru a se asigura că „aprovizionarea cu combustibil rămâne rezilientă și că provocările venite din Orientul Mijlociu sunt abordate aici, în stil australian”, a adăugat el.

Blocada afectează în mod special țările din Asia, care reprezintă destinația a aproximativ 84% din mărfurile transportate prin strâmtoare, potrivit ONU.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Haos la votul pe buget. Comisiile de buget-finanțe au decis suspendarea dezbaterilor din cauza neînțelegerilor din Coaliție
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor