Washington Post: Statele Unite au detectat drone deasupra bazei militare unde locuiesc Rubio și Hegseth

Oficialii nu au stabilit încă de unde proveneau acestea, au declarat două dintre aceste persoane, potrivit Washington Post.

Armata monitorizează mai atent potențialele amenințări din cauza nivelului de alertă ridicat, pe fondul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit unui înalt oficial al administrației care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile de securitate.

Mai multe drone au fost zărite deasupra bazei Fort Lesley J. McNair într-o singură noapte din ultimele 10 zile, a spus oficialul, ceea ce a determinat intensificarea măsurilor de securitate și organizarea unei reuniuni la Casa Albă pentru a discuta modul de reacție.

SUA au emis o alertă de securitate globală

Observarea dronelor în Washington survine în contextul în care SUA au emis o alertă de securitate globală pentru misiunile diplomatice din străinătate și au închis mai multe baze interne din cauza amenințărilor.

În această săptămână, Baza Comună McGuire-Dix-Lakehurst din New Jersey și Baza Aeriană MacDill din Florida și-au ridicat nivelul de protecție a forțelor la Charlie, o desemnare care înseamnă că comandantul dispune de informații care indică posibilitatea unui atac sau a unui pericol.

Singurul nivel de alertă mai ridicat, Delta, este pentru cazul în care a avut loc sau se anticipează un atac.

Mutarea lui Rubio și Hegseth, luată în considerare

Dronele deasupra Fortului McNair i-au determinat pe oficiali să ia în considerare mutarea lui Rubio și Hegseth, au declarat două dintre persoanele informate.

Înaltul oficial al administrației a declarat că secretarii nu s-au mutat. Locuințele lor din bază au fost făcute publice de mai multe surse media în octombrie.

Purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să comenteze despre drone. „Departamentul nu poate comenta mișcările secretarului din motive de securitate, iar raportarea unor astfel de mișcări este extrem de iresponsabilă”, a spus el.

De două ori în această săptămână, oficialii au închis facilitățile de la Baza Aeriană MacDill, sediul Comandamentului Central al SUA, care este responsabil pentru operațiunile militare americane împotriva Iranului.

Ancheta FBI-ului

FBI investighează acum un pachet suspect care a închis luni, timp de câteva ore, centrul pentru vizitatori al bazei, iar miercuri un incident de securitate nespecificat a lăsat baza sub ordin de adăpostire la fața locului timp de câteva ore, a declarat baza într-un comunicat.

„Pentru a asigura siguranța și securitatea personalului nostru și a misiunii, comandanții ajustează nivelul de securitate al instalațiilor lor în conformitate cu evaluările locale ale amenințărilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene într-un comunicat.

„Potențial de efecte colaterale”

Marți, Departamentul de Stat a ordonat tuturor misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să efectueze „imediat” evaluări de securitate, invocând „situația actuală și în evoluție din Orientul Mijlociu și potențialul de efecte colaterale”, potrivit unui telegramă analizată de The Washington Post.

Fort McNair găzduiește Universitatea Națională de Apărare și unii dintre cei mai înalți oficiali militari ai Pentagonului. Baza nu a găzduit în mod tradițional lideri politici, dar un număr tot mai mare de oficiali ai administrației Trump, inclusiv secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi L. Noem, care își încheie mandatul, s-au mutat în bazele din zonă, invocând motive de securitate.

McNair este situată convenabil în apropierea Capitol Hill și a Casei Albe. Dar nu dispune de aceeași zonă tampon de siguranță ca alte baze din regiunea capitalei.

Trump a primit amenințări similare

Amenințări similare cu drone au apărut în jurul președintelui Donald Trump și al altor înalți oficiali în ultimii ani, pe măsură ce liderii iranieni căutau răzbunare pentru atacul american care l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani în 2020, potrivit oficialilor americani din administrațiile Trump și Biden.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, detașamentul Serviciului Secret care proteja echipa lui Trump a întâlnit în repetate rânduri drone neidentificate, inclusiv în timpul unei conferințe de presă la Los Angeles și al unui cortegiu auto prin zona rurală din vestul Pennsylvaniei.

În septembrie, oficialii i-au spus lui Trump că Iranul voia să-l ucidă și că avea mai multe echipe de asasini în țară și, deși nu existau dovezi care să lege Iranul de vreuna dintre tentativele de asasinat din acel an, nu puteau exclude o legătură.

Amenințările iraniene la adresa fostului secretar de stat Mike Pompeo și a fostului consilier pentru securitate națională John Bolton, pe care Iranul îi considera responsabili pentru atacul asupra lui Soleimani, au determinat administrația Biden să le extindă protecția de securitate guvernamentală. Trump a eliminat detașamentele lor în 2025.