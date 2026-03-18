Germania: Războiul din Iran împinge „întreaga lume într-o criză majoră”. Europa riscă un nou val de refugiați

Ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, a declarat miercuri, la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său francez, că extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea declanșa o spirală periculoasă de efecte neprevăzute și impact global.

„Există un risc real de escaladare, care ar putea împinge nu doar această regiune, ci întreaga lume într-o criză majoră”, a spus oficialul german, citat de Politico.

Berlinul își schimbă poziția față de război

Berlinul își reevaluează poziția inițială, mai favorabilă acțiunilor militare ale SUA și Israelului, pe măsură ce devin tot mai evidente costurile economice și de securitate generate de conflict pentru Europa, în special pentru Germania, cea mai mare economie a UE.

Șeful diplomației germane a atras atenția că unele consecințe ale războiului nu au fost suficient luate în calcul, inclusiv riscurile pentru securitatea alimentară globală. Potrivit acestuia, aprovizionarea cu îngrășăminte din Orientul Mijlociu este esențială, iar o întrerupere prelungită ar putea declanșa o criză alimentară în special în Africa, afectând milioane de oameni.

Riscuri de migrație spre Europa

În același timp, Germania avertizează că tot mai multe persoane ar putea fi nevoite să plece din regiune, îndreptându-se către Europa. Oficialii de la Berlin se tem că destabilizarea Iranului sau extinderea conflictului ar putea genera fluxuri masive de refugiați, scenariu considerat deja un risc real la nivelul Uniunii Europene. Wadephul a subliniat că haosul în Iran ar avea consecințe grave pentru întreaga regiune și ar putea amplifica crizele umanitare, inclusiv prin noi mișcări de populație spre Europa .

Schimbare de regim, dar nu prin forță militară

Ministrul german și-a exprimat dorința unei schimbări de regim la Teheran „către unul uman și demn”, dar a precizat că un astfel de obiectiv nu poate fi atins prin intervenție militară externă. „Nu cred că acest lucru poate fi realizat din exterior, prin mijloace militare”, a spus el, avertizând că experiențele din Irak și Libia arată limitele unor astfel de intervenții.

Germania nu se implică militar

Berlinul insistă acum asupra nevoii de reducere rapidă a conflictului și a unei soluții diplomatice, în cooperare cu partenerii din Statele Unite și Israel, dar și cu statele din Golf.

Germania exclude, pentru moment, implicarea militară directă în conflict, preferând o abordare diplomatică și umanitară, în condițiile în care războiul a generat deja o situație umanitară majoră în regiune, cu milioane de persoane afectate.