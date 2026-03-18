Cea mai amplă retrospectivă Brâncuși din Germania debutează la Berlin sub patronajul președinților Germaniei, Franței și României

Peste 150 de opere și documente rare

Expoziția reunește peste 150 de sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă provenite din colecții internaționale și oferă publicului o perspectivă rară asupra atelierului parizian al artistului, reconstituit parțial. Vizitatorii vor putea descoperi modul în care Brâncuși își concepea universul artistic și cum organiza procesul creativ. Pentru prima dată în afara Franței, expoziția oferă o privire detaliată asupra relației dintre sculptură, fotografie și arhitectură în opera sa.

Curatorii expoziției sunt Klaus Biesenbach și Maike Steinkamp, de la Neue Nationalgalerie, Berlin, alături de Ariane Coulondre și Valérie Loth, de la Centre Pompidou, Paris. Expoziția este realizată în colaborare cu Centrul Pompidou și cu sprijinul FREUNDE der Nationalgalerie.

Patrimoniu românesc prezent la Berlin

Expoziția include și obiecte împrumutate de instituții muzeale din România, precum Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național al Țăranului Român, subliniind legătura dintre patrimoniul cultural românesc și recunoașterea internațională a operei lui Brâncuși. Aceasta pune în valoare modul în care contribuția românească în domeniul sculpturii a influențat modernismul european.

În paralel cu expoziția, Institutul Cultural Român organizează o serie de conferințe și dezbateri, între aprilie și iulie 2026, la Neue Nationalgalerie. Evenimentele vor reuni istorici de artă, curatori și cercetători specializați în modernismul european.

Printre invitați se numără:

Ariane Coulondre (Centre Pompidou, co-curator al expoziției)

Friedrich Teja-Bach (editor al Catalogue Raisonné Brâncuși)

Doina Lemny (istoric de artă)

Nina Schallenberg (cercetătoare)

Megan Luke (specialist în sculptura modernă)

Programul are ca scop oferirea unei viziuni mai ample asupra influenței lui Brâncuși în arta secolului XX, asupra relației sale cu avangarda europeană și asupra modului în care sculptura dialoghează cu alte forme de expresie artistică.

Expoziția „Brâncuși” de la Neue Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin reprezintă un eveniment cultural major, oferind atât publicului larg, cât și specialiștilor o șansă unică de a explora opera unui artist care a redefinit sculptura modernă.

Prezența operelor din colecții românești arată legătura puternică între patrimoniul cultural al României și impactul global al artei lui Constantin Brâncuși.