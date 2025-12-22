Imaginea lui Trump, printre documentele republicate în dosarele Epstein, după ce aparent a fost eliminată

Printre documentele retrase se numără o fotografie care prezintă două imagini ale lui Trump într-un birou: una în care este înconjurat de femei în costume de baie și alta în care apare alături de soția sa, Melania Trump, Ghislaine Maxwell și Epstein, scrie Sky News.

Retragerea temporară a fost confirmată după ce un grup de democrați din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților a atras atenția asupra lipsei din fișierele publicate. DOJ a precizat ulterior că nu există dovezi că vreuna dintre victimele lui Epstein apare în fotografii și că imaginile au fost republicate fără nicio modificare sau redare.

În contextul publicării, peste 1.200 de victime și-au văzut identitatea protejată prin redactări parțiale sau totale, însă supraviețuitorii și experți juridici au criticat modul de prezentare. Avocata Gloria Allred a declarat că unele fotografii compromițătoare ale victimelor nu au fost complet redactate, provocând un traumatism suplimentar.

Ashley Rubright, o victimă a lui Epstein, a declarat că paginile complet redactate ridică întrebări privind motivele reale ale ascunderii unor informații. De asemenea, Jay Clayton, procuror al Districtului de Sud din New York, a recunoscut că procesul de revizuire „este vulnerabil erorilor umane sau automate” și că DOJ a optat să acopere fețele femeilor din fotografii pentru a proteja identitatea victimelor, chiar dacă nu toate erau victime cunoscute.

Printre celelalte imagini retrase se numără nuduri și picturi ale femeilor din reședința lui Epstein. Publicarea incompletă a documentelor a stârnit critici din partea ambelor partide politice, precum și ale avocaților victimelor, care consideră că procesul de transparență nu respectă pe deplin legea.

DOJ a promis că vor urma noi actualizări și publicări ale documentelor, iar administrația Trump susține că a fost cea mai transparentă în istorie, deși publicarea a avut loc ca urmare a legii Epstein Files Transparency Act.