Prima pagină » Știri externe » Imaginea lui Trump, printre documentele republicate în dosarele Epstein, după ce aparent a fost eliminată

Imaginea lui Trump, printre documentele republicate în dosarele Epstein, după ce aparent a fost eliminată

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a retras temporar imagini din dosarele legate de Jeffrey Epstein, inclusiv fotografii cu președintele Donald Trump, pentru „revizuire suplimentară” înainte de a le republica online.
Imaginea lui Trump, printre documentele republicate în dosarele Epstein, după ce aparent a fost eliminată
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
22 dec. 2025, 02:15, Știri externe

Printre documentele retrase se numără o fotografie care prezintă două imagini ale lui Trump într-un birou: una în care este înconjurat de femei în costume de baie și alta în care apare alături de soția sa, Melania Trump, Ghislaine Maxwell și Epstein, scrie Sky News.

Retragerea temporară a fost confirmată după ce un grup de democrați din Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților a atras atenția asupra lipsei din fișierele publicate. DOJ a precizat ulterior că nu există dovezi că vreuna dintre victimele lui Epstein apare în fotografii și că imaginile au fost republicate fără nicio modificare sau redare.

În contextul publicării, peste 1.200 de victime și-au văzut identitatea protejată prin redactări parțiale sau totale, însă supraviețuitorii și experți juridici au criticat modul de prezentare. Avocata Gloria Allred a declarat că unele fotografii compromițătoare ale victimelor nu au fost complet redactate, provocând un traumatism suplimentar.

Ashley Rubright, o victimă a lui Epstein, a declarat că paginile complet redactate ridică întrebări privind motivele reale ale ascunderii unor informații. De asemenea, Jay Clayton, procuror al Districtului de Sud din New York, a recunoscut că procesul de revizuire „este vulnerabil erorilor umane sau automate” și că DOJ a optat să acopere fețele femeilor din fotografii pentru a proteja identitatea victimelor, chiar dacă nu toate erau victime cunoscute.

Printre celelalte imagini retrase se numără nuduri și picturi ale femeilor din reședința lui Epstein. Publicarea incompletă a documentelor a stârnit critici din partea ambelor partide politice, precum și ale avocaților victimelor, care consideră că procesul de transparență nu respectă pe deplin legea.

DOJ a promis că vor urma noi actualizări și publicări ale documentelor, iar administrația Trump susține că a fost cea mai transparentă în istorie, deși publicarea a avut loc ca urmare a legii Epstein Files Transparency Act.

Recomandarea video

Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public?
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Ce fructe să mănânci, ca să previi fiecare boală în parte. Tabel complet pentru cele mai cunoscute 15 afecțiuni
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor