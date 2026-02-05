Dosarele Epstein sunt pline de nuduri necenzurate și nume de victime

Această lege avea scopul de a păstra importante protecții ale vieții private pentru victimele lui Epstein. Se presupunea că numele lor au fost înnegrite în documente. Fețele și corpurile lor ar fi trebuit să fie ascunse în fotografii.

Greșelile, însă, au fost omniprezente. O analiză realizată de Associated Press și alte organizații de știri a descoperit nenumărate exemple de redactări neglijente, inconsistente sau inexistente care au dezvăluit informații private sensibile.

O fotografie a unei fete minore când a fost angajată să-i ofere masaje cu tentă sexuală lui Epstein în Florida a apărut într-un dosar al presupuselor sale victime. Rapoartele poliției cu numele mai multor victime ale sale, inclusiv unele care nu au ieșit niciodată în evidență pentru a se identifica public, au fost publicate fără nicio redactare.

În ciuda eforturilor Departamentului de Justiție de a remedia omisiunile, un selfie făcut de o femeie goală într-o baie și un altul de o femeie topless au rămas pe site, vârstele lor fiind necunoscute, dar fețele lor fiind complet vizibile, până miercuri seara.

Unii acuzatori și avocații lor au cerut săptămâna aceasta Departamentului de Justiție să desființeze site-ul și să numească un observator independent pentru a preveni alte erori.

Prejudiciu „permanent și ireparabil”

Un judecător a programat o audiere pentru miercuri la New York pe această temă, apoi a anulat-o după ce unul dintre avocații victimelor a menționat progrese în rezolvarea problemelor. Însă avocata respectivă, Brittany Henderson, a declarat că încă analizează „toate căile de atac potențiale” pentru a aborda prejudiciul „permanent și ireparabil” cauzat unor femei.

„Eșecul de aici nu este doar tehnic”, a spus ea într-un comunicat de miercuri. „Este un eșec în protejarea ființelor umane cărora guvernul nostru le-a promis protecție. Până când fiecare document nu va fi redactat în mod corespunzător, acest eșec va continua.”

Departamentul de Justiție a dat vina pe erori tehnice sau umane pentru probleme și a declarat că a eliminat multe dintre materialele problematice și că lucrează la republicarea versiunilor redactate corespunzător.

Sarcina de revizuire și cenzurare a milioane de pagini de înregistrări s-a desfășurat într-un interval de timp comprimat. Președintele Donald Trump a semnat legea care impune divulgarea documentelor pe 19 noiembrie. Legea respectivă a acordat Departamentului de Justiție doar 30 de zile pentru a publica dosarele. Departamentul a ratat acest termen, în parte pentru că a declarat că are nevoie de mai mult timp pentru a se conforma protecției vieții private