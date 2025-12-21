Dosarele Epstein. Cel puțin 16 fișiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiției din SUA, la o zi după ce au fost publicate. Printre ele, o fotografie cu Trump

Cel puțin 16 fișiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție din SUA, la o zi după ce mai multe documente au fost publicate în cazul anchetei Epstein. Printre documentele șterse se află și o fotografie cu președintele Donald Trump. Mișcarea a fost făcută fără nicio explicație din partea guvernului și fără nicio notificare către public, scrie Associated Press.

Fișierele dispărute includeau imagini reprezentând femei nud, iar printre alte fotografii se afla și una cu Trump, alături de Epstein, Melania Trump și asociata de lungă durată a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Departamentul de Justiție nu a oferit un motiv privind dispariția fișierelor, dar a declarat într-o postare pe X că „fotografiile și alte materiale vor continua să fie revizuite și redactate în conformitate cu legea, cu multă prudență, pe măsură ce primim informații suplimentare”, scrie The New York Times.

Cazul Epstein

Fotografiile lipsă făceau parte dintr-o vastă colecție de materiale pe care administrația Trump a fost obligată să le facă publice după adoptarea, luna trecută, a unei legi care impunea Departamentului Justiției să dezvăluie toate dosarele aflate în posesia sa referitoare la Epstein, un infractor sexual care a murit în închisoare în 2019 în timp ce aștepta procesul pentru trafic de minori.

În această săptămână, mii de documente au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA în legătură cu relațiile fostului finanțator Jeffrey Epstein cu persoane extrem de influente.

Printre numele menționate se regăsesc foști lideri politici, vedete internaționale și membri ai familiilor regale, însă absența aproape totală a numelui președintelui Donald Trump a stârnit controverse majore.