Malaezia interzice complet importurile de deșeuri electronice

Malaezia a anunțat intrarea în vigoare, imediat, a unei interdicții complete a importului de deșeuri electronice. Guvernul promite că țara nu va fi un „loc de depozitare a deșeurilor” pentru întreaga lume.
Laurentiu Marinov
05 feb. 2026, 11:45, Știri externe

Comisia Anticorupție din Malaezia a anunțat miercuri seară că toate deșeurile electronice vor fi reclasificate în categoria „interdicție absolută”, cu efect imediat. Aceasta elimină puterea discreționară acordată anterior Departamentului Mediului de a acorda scutiri pentru importul anumitor deșeuri electronice, potrivit AP.

„Deșeurile electronice nu mai sunt permise”, a declarat Azam Baki, șeful MACC, într-un comunicat, promițând „acțiuni ferme și integrate de aplicare a legii” pentru a preveni importurile ilegale.

Deșeuri ilegale și periculoase pentru mediu

Malaezia s-a confruntat anterior cu volume mari de deșeuri electronice importate, multe dintre acestea fiind suspectate a fi ilegale și periculoase pentru sănătatea umană și mediu. Autoritățile au confiscat sute de containere cu deșeuri electronice suspectate în porturi în ultimii ani și au emis notificări de returnare către exportatori.

Activiștii de mediu au cerut de mult timp măsuri mai ferme. Deșeurile electronice, produse electronice aruncate, cum ar fi computerele, telefoanele și electrocasnicele, pot conține substanțe toxice și metale grele, inclusiv plumb, mercur și cadmiu, care poluează solul și resursele de apă dacă sunt procesate sau aruncate necorespunzător.

Corupție legată de gestionarea deșeurilor electronice

Interdicția vine în contextul în care autoritățile extind o anchetă privind corupția legată de gestionarea deșeurilor electronice. Săptămâna trecută, MACC i-a reținut și i-a arestat preventiv pe directorul general al departamentului de mediu și pe adjunctul său pentru presupus abuz de putere și corupție în ceea ce privește supravegherea deșeurilor electronice. Ancheta a constatat, de asemenea, că autoritățile au blocat conturi bancare și au confiscat numerar legat de acest caz.

Ministerul de Interne a promis miercuri, într-o postare pe rețelele de socializare, că guvernul va intensifica eforturile de combatere a contrabandei cu deșeuri electronice în țară.

