Dosarele Epstein: Fostul președinte SUA, Bill Clinton, a refuzat să se prezinte la audieri în Congres

Fostul președinte american, Bill Clinton, a refuzat să depună mărturie în cadrul unei anchete parlamentare conduse de republicani privind cazul defunctului Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, afirmând că aceasta este o acțiune partizană, notează Reuters.

De asemenea, și soția acestuia, Hillary Clinton, este așteptată miercuri la audieri în cazul Epstein. Totuși, soții Clinton au anunţat, prin intermediul unei scrisori adresate reprezentantului republican James Comer, că refuză să se prezinte la audieri şi afirmă că citaţiile care le-au fost trimise sunt „nevalabile din punct de vedere legal”.

Ce spun soții Clinton

„Fiecare persoană trebuie să decidă când a văzut sau a avut destul și este gata să lupte pentru această țară, principiile și poporul ei, indiferent de consecințe. Pentru noi, acum este momentul acela. În ciuda tuturor lucrurilor care trebuie făcute pentru a ajuta țara noastră, sunteți pe punctul de a bloca Congresul pentru a urmări un proces rar utilizat, conceput literalmente pentru a duce la închisoarea noastră. Aceasta nu este soluția pentru problemele Americii și ne vom apăra cu forță”, au scris soții Clinton.

„Am încercat să vă oferim puținele informații pe care le avem”, se mai arată în scrisoarea soților Clinton. „Am făcut acest lucru deoarece crimele domnului Epstein au fost oribile. Dacă guvernul nu a făcut tot ce a putut pentru a investiga și a urmări penal aceste crime, indiferent de motiv, acesta ar trebui să fie obiectivul principal al muncii dumneavoastră – să aflați de ce și să împiedicați ca acest lucru să se mai întâmple vreodată. Nu există dovezi că faceți acest lucru”, se menționează în scrisoare, potrivit ABC News.

James Comer a declarat că comisia se va reuni săptămâna viitoare pentru a-l acuza pe fostul președinte democrat Bill Clinton de sfidare, iar acest lucru ar putea duce la acuzații penale. O acțiune similară va fi demarată și în cazul lui Hillary Clinton, dacă aceasta nu se va prezenta în fața comisiei miercuri, potrivit acestuia.

Legăturile cu Epstein

Republicanul Comer a spus că mulți dintre americani vor ca Bill Clinton să răspundă la întrebări despre legăturile sale cu Epstein, evidențiind faptul că Epstein a vizitat Casa Albă de 17 ori în timpul mandatului lui Clinton și că fostul președinte a zburat cu avionul lui Epstein de aproximativ 27 de ori. În replică, Bill Clinton și-a exprimat regretul cu privire la această relație și a spus că nu știa nimic despre activitatea criminală a lui Epstein. Până acum, nu au apărut dovezi că fostul președinte american ar fi fost implicat în trafic sexual.

Departamentul de Justiție al SUA a început să publice dosarele legate de anchetele penale privind cazul Epstein, care a fost cândva prieten cu Trump și cu familia Clinton, în conformitate cu o lege privind transparența adoptată de Congres.