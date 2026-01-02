FBI-ul afirmă că a împiedicat un atac de Revelion inspirat de gruparea Statul Islamic

Christian Sturdivant a fost acuzat de tentativă de furnizare de sprijin material unei organizații teroriste străine, după ce anchetatorii au declarat că acesta a împărtășit planurile atacului unui angajat FBI sub acoperire care se dădea drept un confident care îl susținea.

Sturdivant a fost arestat miercuri și a rămas în arest după ce a fost dus, vineri, în fața unui tribunal federal, scrie AP.

O altă audiere a fost programată pentru 7 ianuarie.

Presupusul atac ar fi avut loc la un an după ce 14 persoane au fost ucise în New Orleans de un cetățean american și veteran al armatei care își proclamase sprijinul pentru IS pe rețelele de socializare.

FBI-ul a oprit mai multe presupuse atacuri prin operațiuni sub acoperire în care agenții s-au dat drept susținători ai terorismului, oferind sfaturi și echipament.

Criticii spun că strategia poate echivala cu prinderea în capcană a persoanelor vulnerabile din punct de vedere mental, care nu ar avea mijloacele necesare pentru a acționa singure.

Perchezițiile efectuate la domiciliul și telefonul lui Sturdivant au descoperit ceea ce anchetatorii au descris ca fiind un manifest care detaliază planurile pentru un atac cu cuțite și un ciocan, a declarat vineri, într-o conferință de presă, agentul special al FBI James Barnacle.

„Era dispus să se sacrifice”, a spus Barnacle.

Procurorul federal pentru vestul Carolinei de Nord, Russ Ferguson, a declarat că atacul planificat în Mint Hill, o comunitate rezidențială din apropierea orașului Charlotte, viza „locuri în care mergem în fiecare zi și nu ne gândim că am putea fi răniți”.

Dacă va fi condamnat, Sturdivant riscă până la 20 de ani de închisoare, potrivit documentelor judiciare.