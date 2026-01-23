Prima pagină » Știri externe » Un fost snowboarder olimpic din Canada, aflat pe lista „celor mai căutați” a FBI-ului, a fost arestat

Un fost snowboarder olimpic din Canada, aflat pe lista „celor mai căutați” a FBI-ului, a fost arestat

Ryan Wedding, un fost snowboarder olimpic din Canada, care se număra printre principalii fugari ai FBI și se confruntă cu acuzații legate de trafic multinațional de droguri și uciderea unui martor federal, a fost arestat în Mexic, au declarat vineri înalți oficiali ai Departamentului de Justiție.
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
23 ian. 2026, 19:29, Sport

Wedding, în vârstă de 44 de ani, este acuzat că a condus o operațiune de trafic de droguri, iar oficialii spun că a orchestrat mai multe crime pentru a agrava infracțiunile legate de droguri, potrivit AP.

El se afla pe lista celor mai căutați zece fugari a FBI-ului, iar autoritățile ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea și condamnarea sa.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, și directorul FBI, Kash Patel, au confirmat arestarea lui Wedding în postări pe rețelele de socializare. Patel a declarat că Wedding este transportat în SUA după ce a fost reținut joi seară în Mexic, unde autoritățile americane cred că fostul atlet olimpic se ascunde de mai bine de un deceniu.

„Aceasta este o zi importantă pentru o Americă de Nord și o lume mai sigure”, a scris Patel pe platforma de socializare X.

