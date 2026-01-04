Fraudă de cel puțin 9 miliarde de dolari din programe sociale, investigată de FBI într-un stat american / Majoritatea inculpaților sunt de origine somaleză

În timp ce 2025 lasă loc anului 2026, procurorii americani investigau o escrocherie care ar putea depăși 9 miliarde de dolari, relatează cbsnews.com.

Un videoclip viral pe rețelele de socializare realizat de YouTuber-ul Nick Shirley, distribuit de Elon Musk, vicepreședintele JD Vance și procurorul general Pam Bondi, a plasat problema în centrul conversației naționale, alimentând un scandal care se coace în politica statală de ani de zile.

În urma videoclipului, administrația Trump a anunțat că întrerupe finanțarea federală pentru îngrijirea copiilor în Minnesota, președintele Trump a numit Minnesota un „centru al activităților frauduloase de spălare de bani”.

Scheme de fraudă cu milioane de dolari

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA a anunțat, de asemenea, modificări radicale ale modului în care toate statele trebuie să depună cereri pentru creșele susținute de Medicaid, inclusiv solicitarea „unei justificări și a unei chitanțe sau a unei dovezi foto înainte de a trimite bani unui stat”.

Chiar înainte ca videoclipul să se răspândească pe internet, însă, un scandal a afectat Minnesota. În 2021, forțele de ordine federale au investigat pentru prima dată o serie de scheme de fraudă de milioane de dolari.

Aceste scheme de fraudă au dus la acuzații federale împotriva a 92 de persoane, dintre care 62 au fost condamnate – și numărul acestora este în creștere.

Majoritatea inculpaților sunt de origine somaleză

Președintele Trump și alți legislatori republicani și-au concentrat atenția asupra numeroasei comunități somaleze din stat, deoarece majoritatea inculpaților de fraudă sunt de origine somaleză, ceea ce a atras critici dure din partea oficialilor locali, inclusiv a guvernatorului democrat al statului, Tim Walz, care a caracterizat criticile lui Trump drept „minciuni josnice, rasiste și calomnii la adresa concetățenilor noștri din Minnesota”.

Între timp, Walz s-a confruntat cu o analiză intensă atât din interiorul, cât și din afara statului Minnesota, cu privire la modul în care administrația sa a gestionat criza.

„Îngrijirea copiilor este vag o prioritate”

Guvernatorul a recunoscut că problema fraudei s-ar putea întinde la miliarde, dar a contestat cifra de 9 miliarde de dolari înaintată de procurori.

În timp ce videoclipul lui Shirley s-a concentrat pe acuzațiile de fraudă din creșele din Minneapolis, anchetatorii federali au declarat pentru sursa citată că îngrijirea copiilor este doar „vag” o prioritate pentru procurori, iar atenția și resursele sunt concentrate în schimb pe peste o duzină de alte programe de servicii sociale din Minnesota, inclusiv nutriție, locuințe și sănătate comportamentală.

De la ce a pornit totul

Această schemă de 250 de milioane de dolari din era COVID – care include acum peste 75 de inculpați – se învârtea în jurul unui grup non-profit numit Feeding Our Future. Grupul a susținut că lucrează cu restaurante și firme de catering pentru a distribui mese școlilor și programelor extracurriculare, dar în schimb a prezentat foi de calcul al meselor și facturi false, încasând milioane de dolari din taxe administrative și primind mită de la persoanele care administrau centrele lor de distribuție a meselor, au declarat procurorii.

Fondatoarea organizației „Feeding Our Future”, Aimee Bock, a fost condamnată la începutul acestui an, iar mai multe alte persoane implicate în schemă au pledat vinovate sau au fost condamnate.

La început, oficialii din Minnesota au pus sub semnul întrebării unele dintre documentele depuse de grup și au încetinit aprobarea rambursărilor, ceea ce a determinat „Feeding Our Future” să intenteze un proces acuzând statul de discriminare rasială. Biroul auditorului statului a constatat că „amenințarea consecințelor legale și a atenției negative din partea mass-media” a afectat procesul decizional al statului cu privire la acțiunile de reglementare împotriva „Feeding Our Future”.

Ceea ce procurorii federali au numit „cea mai mare fraudă din epoca pandemiei din Statele Unite” este „doar vârful unui aisberg foarte mare”, spune directorul FBI, Kash Patel.

Fraudă într-un program de locuințe

În această vară, oficialii statului au închis un program relativ nou, conceput pentru a ajuta persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități să găsească locuințe, după ce au descoperit „fraudă la scară largă”.

O lună mai târziu, procurorii federali au acuzat opt ​​persoane de fraudarea programului, care era derulat prin intermediul serviciului Medicaid al statului, prin înscrierea ca furnizori și depunerea de milioane de dolari în „facturi false și umflate”.

Alte cinci persoane au fost acuzate de escrocarea programului de locuințe la mijlocul lunii decembrie – inclusiv doi locuitori din Pennsylvania fără legături clare cu Minnesota, care ar fi călătorit acolo în cadrul a ceea ce procurorii au descris drept „turism fraudulos”.

Procurorii au declarat că programul de stabilizare a locuințelor era susceptibil la fraudă, deoarece avea în mod intenționat „bariere de intrare reduse” și puține cerințe de păstrare a datelor personale. De asemenea, au remarcat că cheltuielile pentru program au crescut la peste 100 de milioane de dolari anul trecut, în ciuda estimărilor inițiale că acesta ar costa în jur de 2,6 milioane de dolari pe an.

Fraudă în programul pentru autism

În ultimele luni, două persoane au fost acuzate de fraudarea unui program de stat terț – în acest caz, unul care oferă servicii copiilor cu autism. Ambii inculpați au fost acuzați că au angajat „tehnicieni comportamentali” necalificați și că au depus declarații false către stat, care indicau că personalul a lucrat cu copii înscriși în program. De asemenea, se presupune că au plătit mită părinților care au fost de acord să le înscrie copiii în program, în unele cazuri trimițându-le până la 1.500 de dolari, au declarat procurorii.

Una dintre inculpatele serviciilor pentru autism, Asha Farhan Hassan, a fost acuzată și de administrarea unui site fraudulos de distribuție de alimente în cadrul programului „Feeding Our Future”. Ea a pledat vinovată pentru fraudă electronică în decembrie.

Primul procuror adjunct al SUA pentru districtul Minnesota, Joseph H. Thompson, a declarat că cazul serviciilor pentru autism „nu este o schemă izolată”. În total, 14 servicii Medicaid sunt supuse auditului și considerate „cu risc ridicat” de fraudă.

Acuzații de fraudă împotriva creșelor