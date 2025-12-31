Prima pagină » Știri externe » Adminstrația Trump blochează fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota

Adminstrația Trump blochează fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat marți că îngheață fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota, după o serie de scheme frauduloase din ultimii ani.
Adminstrația Trump blochează fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota
Laurențiu Marinov
31 dec. 2025, 02:29, Știri externe

Secretarul adjunct pentru Sănătate și Servicii Umane, Jim O’Neill, a declarat pe platforma de socializare X că această măsură este un răspuns la „frauda flagrantă care pare să fie larg răspândită în Minnesota și în întreaga țară”. „Am închis robinetul de bani și descoperim frauda”, a spus el, potrivit AP.

Anunțul vine la o zi după ce oficiali ai Serviciului de Securitate Internă al SUA s-au aflat la Minneapolis, desfășurând o anchetă privind frauda, ​​vizitând companii neidentificate și interogând angajați.

Au existat ani de investigații privind fraudele, care au început cu schema de 300 de milioane de dolari a organizației non-profit Feeding Our Future, pentru care au fost condamnați 57 de inculpați din Minnesota. Procurorii au declarat că organizația s-a aflat în centrul celei mai mari escrocherii legate de COVID-19 din țară, când inculpații au exploatat un program administrat de stat, finanțat de guvernul federal, menit să ofere hrană copiilor.

Un procuror federal a susținut la începutul lunii decembrie că jumătate sau mai mult din cele aproximativ 18 miliarde de dolari din fondurile federale care au sprijinit 14 programe în Minnesota din 2018 ar fi putut fi furate. Majoritatea inculpaților sunt somalezi americani, a spus acesta.

Fondurile trebuie justificate

O’Neill, care este director interimar al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a mai declarat marți, în postarea de pe rețelele de socializare, că plățile efectuate în SUA prin intermediul Administrației pentru Copii și Familii, o agenție din cadrul Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA, vor necesita acum „justificare și o chitanță sau o dovadă foto” înainte de trimiterea banilor. De asemenea, au lansat o linie telefonică directă și o adresă de e-mail pentru raportarea fraudelor, a spus el.

