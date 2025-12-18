Migrația ilegală, tema centrală a discursului către națiune a lui Donald Trump

Președintele Donald Trump și-a deschis discursul către națiune de miercuri seară (joi dimineață în România) lăudând eforturile administrației sale de a stopa fluxul de migrație ilegală, criticându-l pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, pentru modul în care a gestionat problema frontierei, transmite CNN.

„În ultimele șapte luni, niciun imigrant ilegal nu a fost admis în țara noastră, o performanță despre care toată lumea a spus că este absolut imposibilă. Vă amintiți când Joe Biden a spus că are nevoie ca Congresul să adopte o legislație care să ajute la închiderea frontierei?”, a spus Trump într-un discurs de la Casa Albă. „După cum s-a dovedit, nu aveam nevoie de legislație. Aveam nevoie doar de un nou președinte. Am moștenit cea mai proastă graniță din lume și am transformat-o rapid în cea mai puternică graniță din istoria țării noastre.”

Ca președinte, dar și în calitate de candidat, Trump a făcut din imigrație una dintre principalele sale probleme. Conform unui sondaj Quinnipiac publicat săptămâna aceasta, 54% dintre alegătorii înregistrați dezaprobă modul în care gestionează problemele de imigrație, în timp ce 44% dintre alegătorii înregistrați o aprobă.

Restricții din timpul mandatului lui Biden

Oficialii lui Trump au lăudat în repetate rânduri scăderea drastică a numărului de treceri de frontieră – o tendință care a început în 2024, după ce fostul președinte Joe Biden a implementat restricții agresive privind azilul la granița dintre SUA și Mexic în vara aceea.

Numărul redus de rețineri la frontieră reprezintă însă o diferență evidentă față de primii ani ai administrației Biden, când, uneori, sute de oameni treceau granița în Statele Unite.

Spre deosebire de primul său mandat, Trump și-a concentrat în mare măsură represiunea împotriva imigrației asupra interiorului Statelor Unite – intensificând arestările imigranților fără acte care locuiesc în Statele Unite și sporind deportările. Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat luna aceasta că a efectuat peste 605.000 de deportări de când Trump a preluat mandatul în ianuarie.