Trump insistă asupra acordării de bani direct americanilor, nu asigurătorilor de sănătate

„Din nou, vreau ca banii să meargă direct la oameni, astfel încât să vă puteți cumpăra propria asistență medicală”, a spus Trump în discursul său de la Casa Albă de miercuri. „Veți beneficia de asistență medicală mult mai bună la un preț mult mai mic. Singurii care vor pierde vor fi companiile de asigurări care s-au îmbogățit și Partidul Democrat, care este controlat în totalitate de aceleași companii de asigurări”, potrivit CNN.

Remarcile sale vin la o săptămână după ce Senatul nu a reușit să adopte un proiect de lege condus de republicani care ar fi canalizat fonduri federale către conturile de economii pentru sănătate ale persoanelor înscrise în Legea privind îngrijirea medicală accesibilă, pentru a-i ajuta să plătească pentru îngrijirea medicală. Legislația nu le-ar fi permis să folosească banii pentru a acoperi costul achiziționării asigurării de sănătate.

Subvențiile pentru primele de asigurare expiră

Îngrijirea sănătății a fost un punct central de interes la Capitoliu în ultimele luni, pe măsură ce se apropie expirarea subvențiilor majorate pentru primele de asigurare prevăzute de Obamacare. Democrații au cerut reînnoirea asistenței pentru a evita creșteri masive ale primelor de asigurare în 2026, dar republicanii au avut divergențe în ceea ce privește modul de abordare a problemei.

Camera Reprezentanților a adoptat miercuri un proiect de lege republican privind asistența medicală care nu reînnoiește subvențiile sporite, în timp ce patru republicani de centru s-au alăturat unui efort democrat de a prelungi subvențiile pentru trei ani. Un vot asupra proiectului de lege al democraților este așteptat la începutul lunii ianuarie.