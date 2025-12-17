Bani de la guvern / Peste 2,4 miliarde de lei pentru investiții locale și 188 de milioane de lei – pentru instituții culturale

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării cu peste 2,4 miliarde de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, pentru plata tuturor facturilor aferente programelor de investiții aflate în derulare, precum și alocarea a peste 188 milioane de lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale.

2,4 miliarde de lei pentru plata facturilor la investiții publice

Prin Hotărâre de Guvern, bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost suplimentat cu 2.410.450.000 de lei, bani destinați achitării integrale a facturilor depuse pentru lucrările realizate în cadrul programelor de investiții guvernamentale.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, vor fi plătite 2.557 de facturi, ce reprezintă investiții cum sunt:

rețele de apă și canalizare

rețele de distribuție a gazelor naturale

modernizarea drumurilor

proiecte finanțate prin Programul „Anghel Saligny”

investiții derulate prin PNDL I și PNDL II

reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, blocurilor de locuințe și clădirilor publice

creșterea eficienței energetice a blocurilor

construcția de locuințe sociale, de serviciu și de necesitate

elaborarea planurilor urbanistice

Ministerul Dezvoltării a achitat facturile depuse pentru lucrările realizate prin Compania Națională de Investiții (CNI)

Cseke Attila: „La finalul anului nu vom avea facturi neplătite”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că toate facturile depuse la minister, inclusiv cele transmise în luna decembrie, vor fi achitate, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale.

„La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a precizat Attila, adăugând că „Nu a fost niciun an în care toate facturile, inclusiv cele primite în decembrie, să fie plătite integral”.

188 milioane de lei pentru instituțiile culturale

Tot prin hotărâre de guvern, Executivul a decis alocarea a peste 188 milioane de lei pentru finanțarea a 74 de teatre, opere și filarmonici, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale din 48 de localități și 34 de județe.

Fondurile reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 septembrie – 10 decembrie 2025 și vor fi distribuite către instituțiile publice de spectacole din județe precum Alba, Arad, Cluj, Constanța, Iași, Timiș, Prahova, Sibiu, Suceava, Maramureș, Satu Mare, Dolj, Galați și altele.

Repartizarea sumelor s-a realizat în baza solicitărilor transmise în termen legal către Ministerul Dezvoltării de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează aceste instituții culturale.