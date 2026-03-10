O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă

Fondurile de criză alocate în Suedia vor fi împărțite în trei tranșe egale. O treime merge pe generatoare, o treime pe rezerve locale de produse esențiale. Restul finanțează infrastructura pentru puncte de întâlnire sigure ale liderilor locali, scrie Novinite.

Inițiativa nu este prima de acest fel. În 2024, guvernul suedez a trimis tuturor gospodăriilor o broșură cu instrucțiuni clare. Documentul detalia cantitatea de apă potabilă recomandată și modul de acces la știri în caz de pană de curent.

Bohlin a subliniat că statul trebuie să își îndeplinească responsabilitățile. Totodată, cetățenii trebuie informați cum își pot reduce propria vulnerabilitate.

Municipalitățile prioritare din planul de apărare civilă

Agenția pentru Apărare Civilă va supraveghea distribuirea fondurilor. Aproape 500 de milioane de coroane merg către mai puțin de 100 de municipalități prioritare. Identitatea acestora rămâne deocamdată necunoscută.

Scopul programului este clar: municipalitățile trebuie să funcționeze chiar și în condiții de alertă ridicată sau război. Stocurile de alimente, combustibilul și generatoarele sunt esențiale în acest scenariu.

Banca centrală: 1.000 de coroane cash, pentru orice eventualitate

Pregătirea pentru criză vizează și fiecare locuitor în parte. Banca centrală a Suediei recomandă fiecărui adult să păstreze aproximativ 1.000 de coroane în numerar. Suma acoperă nevoile de bază pentru aproximativ o săptămână, dacă sistemele de plată digitale cedează.

Îngrijorările privind securitatea regională au crescut după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Conflictul din Orientul Mijlociu amplifică și el această tensiune. Suedia răspunde cu măsuri concrete și finanțare consistentă.