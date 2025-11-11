Congresul american analizează un proiect de lege menit să pună capăt blocajului guvernamental care a paralizat activitatea federală, dar documentul conține și o prevedere controversată: opt senatori republicani ar putea primi până la 500.000 de dolari fiecare drept despăgubiri pentru presupuse încălcări ale vieții private, potrivit Reuters.

Textul de lege, adoptat deja de Senat, prevede că obținerea retroactivă a datelor telefonice ale unui senator fără notificare prealabilă devine ilegală. Totodată, permite celor afectați să dea în judecată Departamentul de Justiție și să ceară despăgubiri de 500.000 de dolari pentru fiecare caz, plus acoperirea cheltuielilor de judecată.

Printre senatorii vizați se numără Marsha Blackburn, Lindsey Graham, Josh Hawley, Ron Johnson, Tommy Tuberville, Dan Sullivan, Bill Hagerty și Cynthia Lummis. Aceștia afirmă că datele lor telefonice au fost obținute în timpul investigației conduse de procurorul special Jack Smith, care ancheta încercarea lui Donald Trump de a anula rezultatul alegerilor din 2020. „Nu ne vom odihni până când cei implicați în această folosire abuzivă a guvernului nu vor fi trași la răspundere”, a declarat senatoarea Marsha Blackburn, una dintre inițiatoarele amendamentului.

Democrații au criticat însă dur prevederea, acuzându-i pe republicani că folosesc proiectul pentru câștiguri personale.

„Niciun ban pentru sănătate, dar au inclus un bonus corupt de cel puțin 500.000 de dolari fiecare”, a scris senatoarea Patty Murray pe rețelele sociale. Ancheta lui Jack Smith privind implicarea lui Donald Trump în evenimentele din 6 ianuarie 2021 s-a încheiat după ce acesta a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, procurorul invocând politica Departamentului de Justiție care interzice urmărirea penală a unui președinte în funcție. Într-un raport final, Smith a susținut că probele adunate ar fi fost suficiente pentru o condamnare.

Senatorii republicani cer acum explicații companiilor de telecomunicații AT&T, Verizon și T-Mobile privind datele furnizate procurorilor în baza mandatelor de percheziție.