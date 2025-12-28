Partidul de guvernământ din Kosovo se pregătește să câștige alegerile după un impas politic îndelungat

Partidul condus de prim-ministrul Albin Kurti se află în fruntea alegerilor din Kosovo de duminică, scrie Reuters.

Cu toate acestea, nu este clar dacă va obține suficiente mandate pentru a depăși impasul politic de un an care a blocat parlamentul și a întârziat importante finanțări internaționale.

Votul este al doilea din acest an, după ce partidul Vetevendosje nu a reușit să obțină majoritatea în februarie. Nerealizarea unei coaliții l-a determinat pe președintele Vjosa Osmani să dizolve parlamentul în noiembrie și să convoace alegeri anticipate.

Exit poll-urile difuzate de televiziunea Dukagjini imediat după închiderea secțiilor de votare la ora 19:00 (18:00 GMT) arată că partidul lui Kurti ar fi câștigat 45,7% din voturi.

Cu toate astea, obținerea celor 61 de locuri necesare pentru a guverna singur pare puțin probabilă. Partidele principale de opoziție, Partidul Democrat și Liga Democrată, au obținut 22%, respectiv 15,6% din voturi.

„Voința cetățenilor este acum în urne. Păstrarea acestei voințe este esențială pentru legitimitatea și credibilitatea procesului electoral”, a declarat Albin Kurti într-un mesaj video după publicarea rezultatelor exit poll-urilor.

Nerealizarea unui guvern funcțional ar prelungi criza actuală, din motiv că legislatorii trebuie să aleagă un nou președinte în aprilie și să aprobe acorduri de împrumut de 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) de la Uniunea Europeană și Banca Mondială, care expiră în lunile următoare.

În același timp, partidele de opoziție refuză să guverneze cu Albin Kurti.

Motivul este modul său de a gestiona relațiile cu aliații occidentali și modul în care abordează nordul Kosovo, locuit de minoritatea sârbă. Kurti acuză opoziția pentru impasul politic.

Pentru a câștiga sprijinul alegătorilor, Kurti a promis un salariu suplimentar anual pentru angajații din sectorul public, investiții de capital de 1 miliard de euro și o nouă unitate pentru combaterea crimei organizate.