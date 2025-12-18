Gaza sub apă și frig: Copiii mor în adăposturi improvizate

Rahaf Abu Jazar, o fetiță de opt luni din Khan Younis, a murit după ce cortul familiei sale a fost inundat. Mama ei povestește că, după ce a adormit-o, a găsit-o udă, rece și fără suflare. Cazuri asemănătoare au fost semnalate în aceeași perioadă: Taim al-Khawaja, din tabăra Al-Shati, și Hadeed al-Masri, de nouă luni, și-au pierdut viața în adăposturi improvizate. Pediatrii și voluntarii din Gaza, atrag atenția că nou-născuții pierd rapid căldura corporală. Viața lor depinde de haine uscate și un mediu cald – condiții greu de îndeplinit în aceste tabere.

Un refugiu înșelător în clădirile distruse

Dacă pentru adulți corturile sunt doar inconfortabile, pentru copii pot deveni fatale. Apa se infiltrează prin acoperiș și prin podele, iar vântul poate smulge prelata. Familiile încearcă să creeze baraje din saci de nisip sau bucăți de lemn, dar acestea cedează adesea în fața furtunilor. Pe rețelele sociale circulă imagini cu părinți care încearcă cu disperare să-și protejeze copiii de ploaie, cerând insistent adăposturi mai sigure.

La Stampa scrie că mulți refugiați părăsesc corturile inundate încercând să se adăpostească în clădiri bombardate, însă acestea pot ceda sub greutatea ploilor. Astfel, nici această soluție nu garantează siguranța. Localnicii spun că, odată cu venirea iernii, nu există un loc cu adevărat sigur.

Autoritățile locale și organizații umanitare solicită înlocuirea corturilor deteriorate cu caravane sau adăposturi rezistente. Comicul palestinian Mahmoud Zuaiter a criticat lipsa de reacție internațională. El a subliniat trist că, dacă lumea nu se mobilizează pentru copiii uciși de gloanțe, nu o va face nici pentru cei care mor înecați de apă.

O iarnă care nu iartă în Gaza

Specialiștii avertizează că frigul, umezeala și supraaglomerarea sporesc riscul de infecții respiratorii, pneumonie și hipotermie. Părinții sunt nevoiți să verifice constant respirația copiilor, să schimbe hainele ude și să improvizeze protecții împotriva vântului și ploii. Fiecare noapte devine o luptă pentru supraviețuire, iar povești precum cea a micuței Rahaf reamintesc fragilitatea vieții în Gaza.

Iarna în Gaza nu aduce doar frig, ci și un pericol real pentru viața celor mici. Corturile instabile, clădirile avariate și infrastructura deficitară fac ca fiecare furtună să poată deveni fatală. Comunitatea locală și organizațiile umanitare insistă asupra necesității unor soluții rapide și durabile pentru a proteja copiii și familiile aflate în primejdie.