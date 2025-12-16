Prima pagină » Economic » Tinerii apelează tot mai des la inteligența artificială pentru a-și gestiona banii

Tinerii apelează tot mai des la inteligența artificială pentru a-și gestiona banii

Generațiile Z și millennials apelează tot mai frecvent la inteligența artificială pentru a-și gestiona banii, atrași de rapiditatea răspunsurilor, controlul mai bun asupra finanțelor și costurile reduse. Totuși, mulți rămân precauți atunci când vine vorba de datele personale, scrie Reuters.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Victor Dan Stephanovici
16 dec. 2025, 13:05, Economic

La 27 de ani, Taki Wong, cofondator al unei firme de tehnologie din Ontario, folosește inteligența artificială nu doar în activitatea profesională, ci și pentru administrarea bugetului personal. El utilizează modelul Gemini AI de la Google pentru a-și urmări cheltuielile lunare și pentru a-și analiza tiparele de consum.

„E ca și cum aș avea un mic consultant financiar alături, zi și noapte”, spune Wong. Lunar, își introduce manual toate cheltuielile efectuate cu cardul și plățile recurente. Astfel, inteligența artificială îi indică zonele în care cheltuie peste măsură.

Rezultatele au fost vizibile rapid. Conform Reuters, costurile pentru mesele în oraș au scăzut de la aproximativ 600 de dolari la 200, iar abonamentele TV au fost reduse de la 300 de dolari la 50.

Atenție sporită la protecția datelor

Deși apreciază utilitatea acestor instrumente, Wong evită să le ofere acces direct la conturile sale bancare. „Nu conectez niciun cont. Introduc doar totalurile finale, cheltuielile efective”, explică el. Această abordare reflectă îngrijorarea tot mai prezentă în rândul utilizatorilor cu privire la securitatea datelor sensibile.

Confidențialitatea rămâne un motiv important de rezervă pentru cei care folosesc AI în finanțe, în special în rândul tinerilor. Ei sunt deschiși către tehnologie, dar și conștienți de riscuri.

Înteligența artificială, fenomen în plină expansiune

Cazul lui Wong nu este singular. Un sondaj realizat în septembrie de Intuit Credit Karma a arătat că majoritatea americanilor care utilizează AI au cerut și recomandări financiare prin intermediul acesteia. În rândul generației Z și al millennials, procentul urcă la 82%.

Tendința este vizibilă și în Europa. În Marea Britanie, aproape un adult din trei declară că folosește săptămânal inteligența artificială pentru gestionarea finanțelor personale, potrivit celui mai recent Consumer Digital Index publicat de Lloyds Banking Group.

Specialiștii avertizează că AI-ul nu ar trebui să înlocuiască complet consultanța umană. Jordan Edwards, gazda podcastului „#Clockedin”, atrage atenția că, deși AI oferă imediat un răspuns, acesta trebuie verificat.

„AI-ul îți va răspunde mereu, dar e responsabilitatea ta să verifici corectitudinea”, spune Edwards, recomandând apelarea la experți cu experiență reală în domeniul financiar.

Inteligența artificială este un aliat în bugetare, nu o soluție totală

Pentru mulți tineri, inteligența artificială este un sprijin valoros în planificarea bugetului, economisire și menținerea disciplinei financiare, în special într-un climat economic incert. Totuși, utilizarea prudentă, verificarea informațiilor și protejarea datelor rămân esențiale.

Așa cum subliniază și Taki Wong, AI-ul l-a ajutat să descopere „pierderile” din buget, însă decizia finală rămâne întotdeauna a lui.

