Tesla abandonează producția unor modele pentru a produce roboți umanoizi

Producătorul american de mașini electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025. Este prima scădere anuală din istoria companiei. Profiturile au scăzut cu 61% în ultimele trei luni ale anului, conform BBC.

Tesla va transforma fabrica din California care producea modelele S și X. Facilitatea va fi folosită pentru producția robotului umanoid Optimus.

Decizia vine în contextul în care compania chineză BYD a depășit Tesla ca cel mai mare producător mondial de vehicule electrice. Schimbarea s-a produs în ianuarie 2025.

Investiție de 2 miliarde de dolari în xAI

Tesla a investit 2 miliarde de dolari în xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk. „Mulți investitori ne-au cerut să facem acest lucru”, a declarat Musk.

Investiția a fost realizată în ciuda votului acționarilor. La un vot recent, abținerile și voturile împotrivă au depășit numărul susținătorilor.

Anul trecut, investitorii i-au acordat lui Musk un pachet salarial care ar putea ajunge la 1 trilion de dolari. Pentru a încasa suma, el trebuie să crească drastic valoarea companiei în următorii 10 ani.

Cheltuieli uriașe pentru viitor

Tesla planifică cheltuieli de aproximativ 20 de miliarde de dolari. „Va fi o cheltuială de capital foarte mare anul viitor”, a spus Musk în conversația cu analiștii. „Facem investiții mari pentru un viitor epic”, a adăugat el.

Acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 2% în tranzacționarea extinsă după anunț.

Implicarea politică a lui Musk afectează vânzările

Elon Musk joacă un rol important în administrația președintelui Donald Trump. El este responsabil cu reducerea costurilor guvernamentale.

Activitățile sale politice au alienat o parte din baza de clienți Tesla. Unii clienți au organizat proteste la dealerii companiei din întreaga lume.

Schimbarea strategiei Tesla coincide cu decizia lui Trump de a anula subvenții pentru mașini electrice. Ajutoarele guvernamentale americane pentru vehiculele care nu funcționează cu combustibili fosili au fost eliminate.

Modelele S și X – vehicule cu volum redus

„Modelele S și X sunt de ceva timp vehicule cu volum reduc pentru Tesla”, a declarat Jessica Caldwell de la Edmunds. „Din punctul de vedere al portofoliului și al obiectivelor, este logic să renunțăm la ele”, a explicat șefa departamentului Insights.

Caldwell consideră că este mai bine să se concentreze pe produsele cu volum mai mare, precum Model 3 și Model Y.

Analiștii spun că trecerea companiei la robotaxiuri și roboți vine pe fondul unei linii învechite de vehicule electrice. Tesla, care a fost odată una dintre cele mai profitabile companii auto din lume, se reorientează către inteligența artificială și robotică.