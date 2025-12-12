Moment umilitor pentru Putin. Președintele rus a rămas mut 34 de secunde la un discurs în fața liderilor mondiali

Vladimir Putin a trăit un moment umilitor la Forumul internațional pentru pace și încredere din Așgabat, capitala Turkmenistanului. Putin, în vârstă de 73 de ani, nu a reușit să-și pornească microfonul și a rămas mut pentru 34 de secunde jenante.

Putin, salvat de un membru al personalului

Șaisprezece șefi de stat și de guvern, inclusiv lideri din țările NATO, au asistat la gafa lui Putin, scrie The Sun.

Printre aceștia s-au numărat Recep Tayyip Erdoğan din Turcia și Viktor Orbán din Ungaria.

Președintele rus s-a uitat în jur neajutorat, vizibil agitat, așteptând ca cineva să-l salveze din situația jenantă. După o rundă de aplauze, a făcut mai multe încercări de a începe. Și-a dat seama însă că nimeni nu putea auzi niciun cuvânt.

În cele din urmă, un membru al personalului s-a grăbit să ajungă. I-a arătat comutatorul simplu pe care trebuia să-l acționeze pentru a-și porni microfonul. „Mulțumesc”, a spus președintele rus brusc, înainte de a începe în sfârșit discursul.

😂 Putin was muted In Ashgabat, the dictator spoke for half a minute without sound until the microphone button was turned on. This is the same Putin who always shows foreign leaders how to turn on the headphones with simultaneous translation, something that Kremlin propaganda… pic.twitter.com/P4WlouDtEm — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025

Criticat dur pe internet

Liderul de la Kremlin a fost criticat dur pe internet. Un utilizator a numit fiasco-ul de 34 de secunde „cel mai bun discurs al lui Putin”.

Publicația azeră Minval a scris: „Putin nu a reușit să-și folosească microfonul, a apăsat butonul greșit și a vorbit fără sunet timp de aproape un minut”.

„A primit ce merita – Putin nu are niciun drept să se adreseze unui forum pentru pace după ce a ucis sute de mii de oameni în război”, a comentat furios un ucrainean.

Agenția de știri ChTD a comparat confuzia liderului de la Kremlin cu obiceiul său de a-i trata cu condescendență pe liderii africani în vizită. Atunci, el le arăta cum să folosească căștile Kremlinului.

Vizită de două zile în Turkmenistan

Putin se află într-o vizită de două zile în Turkmenistan, unde urmează să poarte discuții cu liderii Irakului și Iranului.

Putin și-a exprimat sprijinul pentru Nicolas Maduro, dușmanul lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică nocturnă.

Sprijinul lui Putin vine după ce trupele americane au invadat și au capturat o navă venezueleană care transporta petrol brut către Cuba.