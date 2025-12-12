Papa Leon al XIV-lea face apel la serviciile de informații să respecte demnitatea

Papa Leon al XIV-lea a denunțat utilizarea rău intenționată a informațiilor confidențiale, în special împotriva Bisericii, cerând serviciilor de informații să fie „vigilente” și să respecte demnitatea umană, potrivit Le Figaro.

„Trebuie să exercităm o vigilență riguroasă pentru a împiedica utilizarea informațiilor confidențiale pentru a intimida, manipula, șantaja sau discredita (…)”, a declarat Papa Leon în timpul unei audiențe la Vatican cu agenți de informații italieni.

„Acest lucru este valabil și în sfera ecleziastică. Într-adevăr, în mai multe țări, Biserica este victima serviciilor de informații care acționează în scopuri răuvoitoare și îi reprimă libertatea”, a denunțat el.

Papa nu a numit nicio țară anume, dar Biserica Catolică se confruntă cu restricții în mai multe părți ale lumii, adesea bazate pe informații de la serviciile de informații ale statului, cum ar fi în Nicaragua. În ultimii ani, regimul Ortega-Murillo a lansat o represiune la scară largă asupra instituțiilor catolice, marcată de confiscarea proprietăților și expulzarea a zeci de personalități religioase.

Limite bazate pe respectul pentru demnitatea umană

Vorbind cu ocazia centenarului creării serviciilor de informații italiene, Leon al XIV-lea a subliniat „respectul pentru demnitatea umană și drepturile indivizilor ”. Într-o epocă marcată de puterea instrumentelor tehnologice, este „necesar să stabilim limite, bazate pe respectul pentru demnitatea umană, și să rămânem vigilenți împotriva tentațiilor la care ne expune poziția noastră”, a îndemnat el. „ Asigurați-vă că… protejarea securității naționale garantează în mod constant drepturile indivizilor, viața lor privată și de familie, libertatea lor de conștiință și de informare, precum și dreptul lor la un proces echitabil”, a declarat Papa.