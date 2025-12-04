Decizie menținută în Biserica Catolică. Comisia Vaticanului respinge hirotonirea femeilor ca diaconi

Raportul, prezentat Papei Leon și publicat joi, arată că membrii comisiei au decis cu un scor de 7 la 1 că studiile istorice și teologice „exclud posibilitatea” acceptării femeilor în diaconat în acest moment, deși recomandă ca subiectul să fie analizat în continuare, scrie Reuters.

Dezbaterea privind hirotonirea femeilor ca diaconi în tradiția catolică

În raport se subliniază că analiza actuală este solidă, însă nu permite formularea unei concluzii definitive. Dezbaterea privind hirotonirea femeilor ca diaconi nu este nouă. Defunctul Papă Francisc a creat două comisii separate în timpul pontificatului său pentru a cerceta această posibilitate, comisii care au lucrat în condiții de maximă discreție. Publicarea raportului de joi reprezintă prima ocazie în care concluziile acestor discuții sunt făcute publice.

În 1994, Papa Ioan Paul al II-lea a interzis în mod explicit hirotonirea femeilor ca preoți, dar nu a abordat în mod specific și problema diaconatului feminin, lăsând o zonă de interpretare care a alimentat dezbaterile ulterioare.

Dovezile istorice invocate

Susținătorii deschiderii către hirotonirea femeilor ca diaconi invocă dovezi istorice, inclusiv referiri la femei-diacon din primele secole ale Bisericii. Un exemplu citat frecvent este Phoebe, menționată ca diacon în scrierile apostolului Pavel. De cealaltă parte, opoziția consideră că rolurile liturgice ale acelor femei nu echivalează cu diaconatul sacramental actual.

Pentru moment, însă, decizia comisiei reafirmă poziția tradițională.