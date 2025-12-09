Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea consideră că „un acord de pace în Ucraina fără Europa nu este realist”

Papa Leon al XIV-lea consideră că „un acord de pace în Ucraina fără Europa nu este realist”

Papa Leon al XIV-lea a declarat marți că demersurile pentru un acord de pace privind conflictul din Ucraina nu pot exclude Europa, avertizând totodată că planul propus de președintele american Donald Trump riscă să provoace „o schimbare majoră” în cadrul alianței transatlantice.
Papa Leon al XIV-lea consideră că „un acord de pace în Ucraina fără Europa nu este realist”
Pope Leo XIV Meets Volodymyr Zelensky, president of Ukraine at the Vatican on December 9, 2025. Photo by (EV) Simone Risoluti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 dec. 2025, 23:59, Știri externe

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit marți la Castel Gandolfo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ocazie cu care a comentat discuțiile recente privind inițiativele diplomatice în conflictul declanșat de invazia Rusiei.

Papa a precizat că nu a parcurs integral propunerile americane, însă părțile consultate „aduc o schimbare enormă în ceea ce a fost, timp de mulți ani, o alianță reală între Europa și Statele Unite”, potrivit AFP.

În opinia sa, declarațiile din spațiul public care pun sub semnul întrebării rolul Europei „par să încerce să rupă o alianță importantă astăzi și esențială și în viitor”.

„Războiul se află în Europa, iar Europa trebuie să fie parte a garanțiilor de securitate de care avem nevoie, acum și în viitor”, a afirmat Suveranul Pontif, subliniind că o discuție de pace fără participarea blocului european „nu este realistă”.

Întrebat în privința invitației formulate de președintele Zelenski de a efectua o vizită la Kiev, Papa Leon al XIV-lea a răspuns că „speră” să ajungă în Ucraina, însă a precizat că nu este posibil, deocamdată, să fie stabilit un calendar al unei astfel de deplasări.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Obiecte banale care‑ți pot aduce noroc acasă în luna decembrie
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor