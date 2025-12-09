Zelenski se întâlnește cu Papa Leon al XIV-lea în timp ce caută sprijin pentru negocierile de pace

Președintele Volodimir Zelenski a avut marți o întrevedere de aproximativ 30 de minute cu Papa Leon al XIV-lea, la reședința papală de la Castel Gandolfo, în cadrul vizitei sale oficiale în Italia, potrivit Kyiv Independent.

Discuția a avut loc în timp ce Kievul încearcă să-și consolideze sprijinul extern, pe fondul tensiunilor provocate de un proiect americano-rus de acord, perceput în capitalele europene drept favorabil Moscovei și generator de concesii majore din partea Ucrainei.

După întâlnirea cu Suveranul Pontif, Zelenski urmează să discute și cu premierul italian Giorgia Meloni.

Vizita vine după runde intense de consultări în ultimele zile: la Londra cu premierul britanic Keir Starmer și la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și cu oficiali de rang înalt ai UE.

Papa Leon al XIV-lea, care pledează constant pentru „o pace dreaptă și durabilă”, și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru poporul ucrainean și disponibilitatea Vaticanului de a găzdui eventuale negocieri.

Zelenski a declarat pentru Bloomberg că discuțiile cu Washingtonul rămân blocate în jurul unor „chestiuni sensibile”, precum garanțiile de securitate și statutul regiunilor din estul Ucrainei.

La Bruxelles persistă diviziunile cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate. Belgia, unde se află cea mai mare parte a fondurilor continuând să respingă propunerile americane de redirecționare a acestora.

În paralel, secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, s-a aflat recent în SUA pentru a revizui planul susținut de Washington, în timp ce emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner mențin contacte paralele.