Marea Britanie suspendă o parte din schimbul de informații cu SUA. Care este motivul

Decizia vine după ce SUA au distrus mai multe ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în ultimele luni, ucigând zeci de persoane, ca parte a unei desfășurări militare mai ample în regiune, informează Financial Times.

Temeri privind folosirea informațiilor pentru atacuri ilegale

Două persoane familiare cu situația au declarat pentru FT că Marea Britanie a încetat să furnizeze anumite informații Statelor Unite din cauza îngrijorărilor că Washingtonul ar putea folosi aceste date pentru a justifica atacuri potențial ilegale.

Royal Navy menține o prezență permanentă în Caraibe, oferind sprijin teritoriilor britanice de peste mări precum Montserrat și Anguilla, iar anul trecut una dintre navele sale de patrulare, HMS Trent, a contribuit la capturarea de narcotice în valoare de aproape un miliard de dolari.

În mod obișnuit, Regatul Unit împarte informații cu Garda de Coastă a SUA pentru coordonarea capturilor, însă decizia de a reține anumite date arată disconfortul unuia dintre cei mai apropiați aliați ai SUA față de noua strategie agresivă a administrației Trump.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că Londra are o „politică de lungă durată” de a „nu comenta chestiuni legate de informații”, dar a subliniat că menține o „relație extinsă de schimb de informații” cu SUA, inclusiv prin parteneriatul Five Eyes.

„Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat al nostru în materie de securitate și informații. Continuăm să lucrăm împreună pentru a menține pacea și securitatea globală, a apăra libertatea de navigație și a răspunde amenințărilor emergente”, a spus purtătorul de cuvânt.

Trump insistă asupra „eliminării” suspecților de trafic de droguri

La sfârșitul lui octombrie, președintele Donald Trump a afirmat explicit că strategia SUA este de a ucide suspecții de trafic de droguri, în ciuda avertismentelor unor experți în drept care susțin că astfel de ucideri extrajudiciare ar încălca atât legislația internă americană, cât și dreptul internațional.

El a amenințat, de asemenea, cu atacuri pe teritoriul Venezuelei, intensificând presiunea asupra regimului președintelui Nicolás Maduro.

Din septembrie, SUA au anunțat 19 atacuri în Caraibe și în Pacificul de Est, soldate cu 76 de morți.