Coreea de Nord acuză Coreea de Sud de încălcarea spațiului său aerian

Coreea de Nord a anunțat sâmbătă că Coreea de Sud a trimis o altă dronă în spațiul aerian nord-coreean. Incidentul ar fi avut loc duminică, 4 ianuarie, încălcând suveranitatea sa, a relatat agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA.
10 ian. 2026, 01:32

Drona, care a decolat din orașul sud-coreean Incheon, a reușit să zboare 8 kilometri înainte de a fi doborâtă de Coreea de Nord în spațiul aerian nord-coreean, a relatat KCNA, citând un purtător de cuvânt al armatei nord-coreene, potrivit Le Figaro.

Drona era echipată cu camere de supraveghere pentru a înregistra instalații importante din Coreea de Nord, a relatat KCNA. O controversă similară a avut loc în octombrie 2024.

De când președintele sud-coreean Lee Jae-myung a preluat mandatul în iunie, Coreea de Nord a respins gesturile conciliante ale administrației Lee.

Lee se angajase să reia dialogul cu Phenianul pentru a atenua tensiunile din Peninsula Coreeană.

Coreea de Sud „nu va putea niciodată să scape de responsabilitatea sa pentru escaladarea tensiunilor” și va fi „nevoită să plătească un preț greu”, a relatat KCNA. Coreea de Nord acuzase anterior Coreea de Sud că a trimis o dronă deasupra Phenianului în octombrie 2024.

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost acuzat de procurorul special al Seulului la sfârșitul anului trecut că a ordonat operațiunea cu drone din Phenian pentru a folosi tensiunile militare dintre Phenian și Seul ca justificare pentru declararea stării de urgență.

