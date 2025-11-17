Poluare cu azbest. Zeci de școli din Australia și Noua Zeelandă au fost închise

Peste 70 de școli publice din Australia au fost închise luni din cauza unei potențiale contaminări. Practic, toate centrele de educație și școlile primare au cursurile suspendate deoarece în interior se face curățenie generală. O măsură asemănătoare a fost luată și în Noua Zeelandă. Peste 200 de școli și creșe au solicitat consiliere de la ministerul educației în ceea ce privește azbestul din jucării, potrivit abc.net.

Decizia a fost luată după ce Comisia Australiană pentru Concurență și Consumatori (ACCC) a publicat o notificare de rechemare pentru mai multe produse din nisip colorat, precizând că testele de laborator au detectat azbest. Ca urmare tot nisipul colorat folosit de copii va fi îndepărtat din școli. Mai multe școli au fost închise de vineri imediat după ce alte produse din nisip colorat au fost rechemate de două rețele comerciale.

Azbestul este un produs interzis în Australia și Noua Zeelandă, deoarece poate provoca mai multe tipuri de cancer atunci când fibrele sale sunt inhalate sau ingerate.

Produse cu azbest cumpărate de școli și grădinițe

Produsele din nisip utilizate în jocurile senzoriale la școală au fost vândute de comercianții din Australia între 2020 și 2025, a transmis ACCC.

„Deși riscul ca azbestul găsit să fie susceptibil de a fi transportat în aer sau suficient de fin pentru inhalare este scăzut, acest lucru poate reprezenta totuși un risc”, a precizat aceasta.

Problema afectează și Noua Zeelandă unde sute de instituții au cerut ajutorul Guvernului deoarece costul testării pentru azbest și apoi al eliminării produselor este semnificativ. Patru tipuri de produse din nisip colorat sunt retrase din școli.

Expertul Ian Musgrave, de la Universitatea din Adelaide, a declarat că, deși tipurile de azbest găsite în nisipul de joacă sunt mai puțin periculoase decât azbestul albastru, acestea pot provoca o formă rară de cancer pulmonar. Deși riscul este scăzut, trebuie luate măsuri de precauție, mai ales că utilizarea acestui produs este răspândită în școlile publice, a mai spus Musgrave.