O femeie din Noua Zeelandă a fost condamnată la închisoare pe viață pentru că și-a ucis copiii

Hakyung Lee, din Noua Zeelandă, care a fost găsită vinovată în septembrie de uciderea șocantă a lui Yuna Jo, în vârstă de opt ani, și a lui Minu Jo, în vârstă de șase ani, trebuie să petreacă cel puțin 17 ani în spatele gratiilor înainte de a fi eligibilă pentru eliberare condiționată, potrivit BBC.

Lee, în vârstă de 45 de ani, a susținut că era nebună în momentul crimelor din 2018. Acestea au avut loc la scurt timp după moartea soțului ei. Judecătorul Înaltei Curți, Geoffrey Venning, a declarat că sănătatea mintală a lui Lee a jucat un rol în acest caz. Totuși, consideră că acțiunile ei au fost calculate.

Rămășițele copiilor au fost descoperite abia în 2022 de către un cuplu care a câștigat o licitație pentru conținutul unui depozit abandonat din Auckland.

În timpul unui proces care a durat mai mult de două săptămâni, avocații apărării lui Hakyung Lee au declarat instanței că sănătatea ei mintală s-a deteriorat după moartea lui Jo, soțul ei. Așa a ajuns să creadă că este mai bine ca restul familiei să moară împreună.

Din Noua Zeelandă a fugit în Coreea de Sud

Lee a încercat să se sinucidă și să-și ucidă copiii, administrându-le o doză de antidepresiv. L-a amestecat în suc, dar a greșit doza și s-a trezit constatând că copiii ei erau morți, au declarat avocații ei.

Procurorii au susținut că acțiunea lui Lee a fost „un act egoist menit să se elibereze de povara creșterii copiilor”.

După crime, Lee și-a schimbat numele și a părăsit Noua Zeelandă. A fost arestată în Coreea de Sud – unde s-a născut – în septembrie 2022 . A fost extrădată înapoi în Noua Zeelandă, mai târziu, în acel an.