SUA reduce numărul de vaccinuri recomandate pentru copii

Oficialii au declarat că revizuirea programului federal de vaccinare nu va duce la pierderea accesului și că asigurările vor acoperi în continuare vaccinările, dar experții medicali au criticat această măsură, afirmând că ar putea duce la reducerea administrării vaccinurilor importante și la creșterea incidenței bolilor.

Schimbarea a survenit după ce, în decembrie, președintele Donald Trump a solicitat Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA să analizeze modul în care alte țări abordează recomandările privind vaccinurile și să ia în considerare revizuirea orientărilor.

HHS a declarat că, în urma comparației cu 20 de țări similare, a constatat că SUA era o „excepție” atât în ceea ce privește numărul de vaccinări, cât și numărul de doze recomandate tuturor copiilor. Oficialii agenției au prezentat această schimbare ca o modalitate de a crește încrederea publicului, recomandând doar vaccinările cele mai importante pentru copii.

„Această decizie protejează copiii, respectă familiile și restabilește încrederea în sănătatea publică”, a declarat luni secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. într-un comunicat.

Experții medicali nu au fost de acord, afirmând că această schimbare, fără o discuție publică sau o revizuire transparentă a datelor, ar pune copiii în pericol.

„Renunțarea la recomandările privind vaccinurile care previn gripa, hepatita și rotavirusul și modificarea recomandării privind HPV fără un proces public de evaluare a riscurilor și beneficiilor va duce la creșterea numărului de spitalizări și decese evitabile în rândul copiilor americani”, a declarat Michael Osterholm, de la Vaccine Integrity Project, cu sediul la Universitatea din Minnesota.