De ce centrele de date AI devin o problemă pentru rețeaua electrică a SUA

Extinderea rapidă a infrastructurii de inteligență artificială (AI) din Statele Unite împinge anumite segmente ale rețelei electrice spre limita funcționării.
17 ian. 2026, 07:38

Operatorii de sistem avertizează că cererea tot mai mare generată de centrele de date AI ar putea duce la pene de curent programate în perioadele de vreme extremă, potrivit Futurism.

Creșterea cererii copleșește rețeaua

Pe Coasta de Est a SUA, operatorul non-profit PJM Interconnection afirmă că cererea de electricitate crește mai rapid decât capacitatea sistemului de a se adapta.

Potrivit The Wall Street Journal, PJM ar putea fi nevoită să introducă pene de curent rotative pentru a menține stabilitatea rețelei.

Astfel de întreruperi ar putea afecta până la 67 de milioane de persoane din 13 state, în timpul valurilor de căldură sau al episoadelor de frig sever.

Experții spun că centrele de date AI sunt în prezent principalul motor al noii cereri de energie electrică.

Centrele AI alimentează o creștere fără precedent

„Aceste facilități sunt, practic, responsabile pentru cea mai mare parte a creșterii cererii”, a declarat John Quigley de la Universitatea din Pennsylvania.

PJM estimează că cererea de electricitate va crește cu aproape cinci procente anual în următorul deceniu.

O mare parte a acestei creșteri este concentrată în „Data Center Alley” din nordul Virginiei, unde doar în Ashburn există peste 150 de centre de date.

Firma de consultanță ICF International estimează că cererea de electricitate a SUA ar putea crește cu 25% până în 2030 și cu aproape 80% până în 2050.

De ce gospodăriile ar putea fi primele afectate

Problema este amplificată de ritmul lent în care noile centrale electrice înlocuiesc capacitățile vechi retrase din funcțiune.

Anul trecut, marile companii tech s-au opus propunerilor care le-ar fi obligat să își reducă consumul în perioadele de vârf.

Această opoziție a alimentat criticile venite din partea populației și a politicienilor, care susțin că gospodăriile vor suporta cele mai mari consecințe.

Creșterea prețurilor la energie este deja un subiect sensibil, agravat de îngrijorările legate de consumul de apă și poluarea asociate centrelor de date.

Soluții incerte, riscuri în creștere

PJM elaborează în prezent noi planuri pentru gestionarea cererii de vârf, însă acestea trebuie aprobate de utilități, producători de energie și companii tech.

Până la găsirea unui compromis, oficialii avertizează că penele de curent temporare ar putea deveni inevitabile în perioadele de cerere extremă.

