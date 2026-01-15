„JD Vance ne urăște”. Europa, în alertă după intrarea vicepreședintelui SUA în negocierile pentru Groenlanda

Potrivit Politico, prezența lui Vance alături de secretarul de stat Marco Rubio la întâlnirile cu miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei a stârnit îngrijorare în rândul diplomaților europeni, care îl consideră mai ideologic și mai ostil față de Europa.

Reacția oficialilor europeni

Un diplomat european, citat sub protecția anonimatului, a declarat pentru Politico că „Vance ne urăște”, reflectând o percepție larg răspândită în UE. Miza negocierilor depășește soarta insulei arctice, având implicații directe asupra relațiilor transatlantice și stabilității NATO.

Oficiali danezi au avertizat că orice tentativă de anexare a Groenlandei de către SUA ar putea duce la destrămarea Alianței Nord-Atlantice.

Deși discuțiile recente de la Washington nu au degenerat într-un conflict deschis, iar părțile au convenit să continue negocierile printr-un grup de lucru la nivel înalt, pozițiile rămân divergente. Copenhaga a transmis deja „linia roșie” a Danemarcei, care intră în conflict cu declarațiile publice ale președintelui Donald Trump privind dorința de a obține control asupra Groenlandei.

Rolul controversat al lui JD Vance

Implicarea lui JD Vance este percepută negativ de mulți oficiali europeni, care își amintesc de atacurile sale la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și de discursurile critice față de liderii europeni. Vance a acuzat anterior Europa că „a adormit la volan” în privința securității și a colaborării politice.

În contrast, Marco Rubio este văzut drept un partener mai previzibil și mai aliniat priorităților europene, în special în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina. Totuși, unii oficiali UE consideră că prezența lui Vance ar putea fi utilă, întrucât acesta are o influență semnificativă asupra lui Trump și „ia deciziile”.

Riscuri pentru NATO și Ucraina

Scepticismul persistă la Bruxelles și în capitalele europene, mai ales în perspectiva ca Vance să preia conducerea SUA după încheierea mandatului lui Trump. Diplomați UE avertizează că ostilitatea ideologică a vicepreședintelui față de Europa ar putea afecta nu doar disputa privind Groenlanda, ci și viitorul NATO și sprijinul pentru Ucraina.

Unii oficiali consideră ambițiile teritoriale ale lui Trump parte a unui model mai amplu, corelat cu strategia de securitate a Casei Albe și cu dorința de a reconfigura democrația europeană conform agendei MAGA.

„Trump nu vrea să investească în ceva ce nu îi aparține”, a declarat un diplomat UE, avertizând că SUA au deja acces militar în Groenlanda prin acorduri existente.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a admis că este posibil să nu se ajungă la un compromis. Alți oficiali europeni sunt de acord, afirmând că americanii pot deja obține majoritatea beneficiilor strategice fără a schimba statutul Groenlandei.

„Singurul lucru pe care Danemarca nu îl poate oferi este ca Groenlanda să devină americană”, a subliniat un diplomat.