Prima pagină » Social » Copiii din Vâlcea care s-au rătăcit în pădure în apropierea pârtiei de schi au fost găsiți

Copiii din Vâlcea care s-au rătăcit în pădure în apropierea pârtiei de schi au fost găsiți

Cei trei copii care s-au rătăcit în zona împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa, județul Vâlcea, au fost găsiți de salvamontiști.
Copiii din Vâlcea care s-au rătăcit în pădure în apropierea pârtiei de schi au fost găsiți
Sursă foto: Facebook / Salvamont Neamț. Fotografie cu Scop Ilustrativ
Daiana Rob
10 ian. 2026, 17:50, Social

UPDATE: Cei trei copii au fost găsiți de salvamontiști, transportați în siguranță și predați părinților, a informat Dispeceratul Național Salvamont

ȘTIRE INIȚIALĂ: Sâmbătă, Dispeceratul Național Salvamont a anunțat că salvatorii din comuna Voineasa, județul Vâlcea, desfășoară o operațiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi.

Salvamontiștii din Voineasa îi caută pe cei trei copii în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi.

„Salvamontiștii intervin cu două snowmobile și pe schiuri de tură, încercând sa acopere cat mai repede o suprafață cat mai mare de teren”, se arată în informarea publicată, sâmbătă, de reprezentanții Dispeceratului Național Salvamont.

Intervenția este una contra-cronometru deoarece, potrivit salvamontiștilor, temperaturile sunt foarte scăzute iar copiii au doar îmbrăcămintea obișnuită pentru schi.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Cât i-ar lua unui român cu salariu minim să strângă bani pentru un apartament. Condiția ar fi să nu cheltuiască niciun leu, în tot acest timp
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor