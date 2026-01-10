Copiii din Vâlcea care s-au rătăcit în pădure în apropierea pârtiei de schi au fost găsiți

UPDATE: Cei trei copii au fost găsiți de salvamontiști, transportați în siguranță și predați părinților, a informat Dispeceratul Național Salvamont

ȘTIRE INIȚIALĂ: Sâmbătă, Dispeceratul Național Salvamont a anunțat că salvatorii din comuna Voineasa, județul Vâlcea, desfășoară o operațiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi.

Salvamontiștii din Voineasa îi caută pe cei trei copii în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi.

„Salvamontiștii intervin cu două snowmobile și pe schiuri de tură, încercând sa acopere cat mai repede o suprafață cat mai mare de teren”, se arată în informarea publicată, sâmbătă, de reprezentanții Dispeceratului Național Salvamont.

Intervenția este una contra-cronometru deoarece, potrivit salvamontiștilor, temperaturile sunt foarte scăzute iar copiii au doar îmbrăcămintea obișnuită pentru schi.