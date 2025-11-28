Globetrotter: după 45 de țări vizitate pe șase continente, o călătoare recomandă cinci destinații care chiar merită văzute

Riana Ang-Canning a studiat în Amsterdam, a petrecut trei săptămâni în Noua Zeelandă, a făcut o excursie prin Arizona și a avut ocazia să studieze, să lucreze, să călătorească, să facă voluntariat sau să locuiască în 45 de țări de pe șase continente, notează Business Insider.

Totuși, cinci dintre aceste țări au impresionat-o cu adevărat și o fac să se întoarcă din nou și din nou. Sunt destinațiile pe care, în opinia ei, orice călător ar trebui să le aibă pe listă.

Vietnam

Deși mulți turiști care ajung în Asia de Sud-Est aleg Thailanda sau Indonezia, Riana recomandă cu tărie Vietnamul. În opinia ei, această țară „are câte ceva pentru fiecare”. Pentru natură spectaculoasă, menționează stâncile de calcar din Golful Hạ Long sau terasele de orez din Sapa.

Vizitatorii pot să se relaxeze pe plajele din Hội An, să exploreze orașul vechi pentru cursuri de gătit sau haine la comandă și să se bucure de atmosfera agitată și de cultura excelentă a cafelei în Hanoi și Saigon. Pentru Riana, Vietnamul a oferit multe atât urban, cât și aventuros, fiind în același timp mai puțin aglomerat și mai accesibil decât multe alte destinații vizitate.

Noua Zeelandă

Riana spune că Noua Zeelandă este locul unde peisajele naturale chiar îți taie respirația. Când a vizitat țara împreună cu soțul ei, au închiriat o mașină pentru a o explora în propriul ritm.

De la atracțiile geotermale, izvoarele fierbinți și băile de nămol de pe Insula de Nord până la fiordurile, munții și ghețarii de pe Insula de Sud, spune că „e greu să găsești un loc în Noua Zeelandă care să nu fie spectaculos”. Apreciază și faptul că turiștilor li se cere să protejeze mediul natural, în spiritul credințelor populației indigene Māori.

Slovenia

Slovenia este o țară mică, așezată între Italia, Croația, Ungaria și Austria. Deși mulți turiști preferă țările vecine, Riana spune că Slovenia i s-a părut surprinzător de liniștită și neaglomerată.

Aici există multe de văzut: Lacul Bled, cu biserica pitorească aflată pe insulă; Lacul Bohinj, pe care ea îl consideră chiar mai frumos; capitala Ljubljana, cu castelul de pe deal, râul care traversează orașul, piețele pietonale și dragonul-simbol. În restul țării, se găsesc chei, peșteri, cascade, podgorii și chiar și o mică zonă de coastă.

Canada

Canadiancă fiind, Riana recunoaște că poate fi subiectivă, dar crede că țara ei ar trebui să fie în orice itinerariu, pentru că oferă „câte puțin din toate”. Pentru viață urbană, gastronomii internaționale și viață de noapte, recomandă Toronto.

Pentru o atmosferă europeană și o cultură distinctă, sugerează Montreal. Pentru iubitorii de natură, recomandă un road trip în jurul Insulei Cape Breton din Nova Scotia pentru peisajele de toamnă sau drumeții în Banff și Jasper. Pentru un amestec de mare, munți și oraș (uneori în aceeași zi) spune că nu există loc mai potrivit decât orașul ei natal, Vancouver.

Suedia

Suedia este, în opinia Rianei, destinația perfectă pentru a scăpa de verile caniculare. Cu Europa înregistrând veri din ce în ce mai fierbinți, vara lui 2024 a fost cea mai caldă din istorie, ea preferă să-și petreacă vacanțele în nord, în Suedia, pentru ceea ce mulți numesc acum „coolcation”. Spune că Stockholm este „cool” în ambele sensuri ale cuvântului.

Aici poți vizita Palatul Regal, muzee dedicate vikingilor, fotografiei sau trupei ABBA și poți admira „cea mai lungă galerie de artă din lume”, adică sistemul de metrou al orașului. Turiștii pot zbura și în Laponia suedeză pentru a se conecta cu natura, pentru a afla despre cultura populației indigene Sami și pentru a vedea reni, care sunt mai numeroși decât oamenii. Oriunde te-ai afla în Suedia, Riana spune că trebuie să îți faci timp pentru o fika, tradiționala pauză cu cafea și gustare.