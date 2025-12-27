Zelenski a discutat cu Mark Carney înaintea întrevederii cu Donald Trump în Florida

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că va avea o întâlnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în Florida, în acest weekend.

Tot vineri, Volodimir Zelenski a transmis pe rețelele de socializare că a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, înaintea acestei întâlniri, conform AP.

El a descris discuția drept „o conversație foarte bună”.

Biroul prim-ministrului a publicat o declarație oficială în care a prezentat principalele idei discutate de cei doi lideri. Documentul a inclus mențiuni despre cât de importantă este păstrarea „presiunii asupra Rusiei” în contextul negocierilor aflate în desfășurare.

„Prim-ministrul a confirmat angajamentul Canadei față de Ucraina pe parcursul acestor negocieri și a subliniat necesitatea de a menține presiunea asupra Rusiei pentru a negocia”, a declarat biroul premierului.

„Canada rămâne angajată, prin intermediul Coaliției Voluntare, pentru a promova eforturile comune pentru securitatea și redresarea Ucrainei. Prim-ministrul și președintele au convenit să rămână în contact strâns și regulat.”, se mai arată în aceeași declarație.

Zelenski a declarat jurnaliștilor că, în cadrul discuțiilor de duminică, va aborda cu Donald Trump subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina. El a precizat că planul în 20 de puncte aflat pe masa negocierilor „este gata în proporție de aproximativ 90%”.

Președintele ucrainean a menționat și existența unui „acord economic”, dar a spus că nu poate spune „dacă ceva va fi finalizat până la sfârșit”.

De asemenea, delegația ucraineană va aduce în discuție „problemele teritoriale”.

Rusia a cerut ca Ucraina să renunțe la teritoriile pe care le mai controlează în Donbas, solicitare care a fost respinsă de Kiev.

Rusia a ocupat cea mai mare parte a regiunii Luhansk și aproximativ 70% din regiunea Donețk, cele două zone care formează Donbasul.

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina „ar dori ca europenii să fie implicați”, însă a spus că este rezervat legat de realizarea acestui lucru într-un interval scurt.

„Trebuie, fără îndoială, să găsim un format în viitorul apropiat în care nu numai Ucraina și SUA să fie prezente, ci și Europa să fie reprezentată”, a spus Zelenski.