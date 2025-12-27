Zelenski a discutat cu Mark Carney înaintea întrevederii cu Donald Trump în Florida

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că va avea o întâlnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în Florida, în acest weekend.
Tot vineri, Volodimir Zelenski a transmis pe rețelele de socializare că a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, înaintea acestei întâlniri, conform AP.
El a descris discuția drept „o conversație foarte bună”.
Biroul prim-ministrului a publicat o declarație oficială în care a prezentat principalele idei discutate de cei doi lideri. Documentul a inclus mențiuni despre cât de importantă este păstrarea „presiunii asupra Rusiei” în contextul negocierilor aflate în desfășurare.
„Prim-ministrul a confirmat angajamentul Canadei față de Ucraina pe parcursul acestor negocieri și a subliniat necesitatea de a menține presiunea asupra Rusiei pentru a negocia”, a declarat biroul premierului.
„Canada rămâne angajată, prin intermediul Coaliției Voluntare, pentru a promova eforturile comune pentru securitatea și redresarea Ucrainei. Prim-ministrul și președintele au convenit să rămână în contact strâns și regulat.”, se mai arată în aceeași declarație.
Zelenski a declarat jurnaliștilor că, în cadrul discuțiilor de duminică, va aborda cu Donald Trump subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina. El a precizat că planul în 20 de puncte aflat pe masa negocierilor „este gata în proporție de aproximativ 90%”.
Președintele ucrainean a menționat și existența unui „acord economic”, dar a spus că nu poate spune „dacă ceva va fi finalizat până la sfârșit”.
De asemenea, delegația ucraineană va aduce în discuție „problemele teritoriale”.
Rusia a cerut ca Ucraina să renunțe la teritoriile pe care le mai controlează în Donbas, solicitare care a fost respinsă de Kiev.
Rusia a ocupat cea mai mare parte a regiunii Luhansk și aproximativ 70% din regiunea Donețk, cele două zone care formează Donbasul.
Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina „ar dori ca europenii să fie implicați”, însă a spus că este rezervat legat de realizarea acestui lucru într-un interval scurt.
„Trebuie, fără îndoială, să găsim un format în viitorul apropiat în care nu numai Ucraina și SUA să fie prezente, ci și Europa să fie reprezentată”, a spus Zelenski.