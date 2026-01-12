Mario Iorgulescu explică de ce nu a contactat direct familia lui Dani Vicol după accidentul din 2019

Fiul lui Gino Iorgulescu susține în interviu că, deși nu a comunicat direct cu soția victimei, mesajele sale de regret au fost transmise prin intermediul părinților, avocaților și altor persoane apropiate. Acesta afirmă că a evitat contactul direct din teama unor reacții ostile și pentru a preveni o escaladare a tensiunilor.

„Nu am vrut să iau legătura personal cu soția victimei pentru că, din ceea ce am văzut, este foarte revoltată și nu am dorit să ajungem într-o situație conflictuală. Am considerat că este mai prudent ca mesajul meu să fie transmis prin intermediari”, a declarat Mario Iorgulescu.

Întrebat dacă nu ar fi fost firesc să își exprime personal regretul, acesta a precizat că a considerat important ca mesajul să ajungă la familie, indiferent de canalul folosit.

„Mesajul a fost transmis. Asta a contat pentru mine”, a spus el.

Mario Iorgulescu a afirmat că își amintește numele victimei și că tragedia l-a afectat profund.

„Este o durere pe care o voi purta toată viața. Înțeleg suferința familiei”, a declarat acesta, adăugând că, în lunile de după accident, a traversat o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional.

Accidentul din 8 septembrie 2019 s-a soldat cu decesul lui Dani Vicol, iar cazul a avut un impact major asupra tuturor celor implicați.