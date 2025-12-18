SUA și Canada încearcă să salveze cocorul de care depinde supraviețuirea unei specii întregi

Această ultimă populație sălbatică este cheia supraviețuirii întregii specii. Dacă ea dispare, cocorul american ar mai putea exista doar în captivitate.

Supraviețuirea sa depinde de protejarea traseului de migrație dintre Canada și Texas, precum și a zonelor în care păsările se hrănesc și iernează. Spre deosebire de cocorul comun din România, care are încă o populație stabilă în Europa, cocorul american ajunsese în secolul trecut la mai puțin de douăzeci de exemplare.

În anii ’40, doar 16 exemplare mai existau în sălbăticie. Astăzi, peste 550 de cocori americani migrează în fiecare iarnă din Canada spre coasta Texasului. Aceasta este singura populație de cocori americani din lume care se reproduce și supraviețuiește fără intervenția directă a omului. În alte regiuni, cocorii sunt crescuți în captivitate și eliberați în natură, însă populațiile respective nu se pot menține fără sprijin constant din partea oamenilor.

Peste 1.300 de hectare puse sub protecție

„Avem o poveste complicată, cu multe succese și unele eșecuri, dar per ansamblu am parcurs un drum lung”, a declarat pentru Associated Press Carter Crouch, biolog american implicat în protejarea cocorilor. „Dar încă mai sunt multe de făcut și mai este mult de scris în această poveste”.

Pentru a proteja păsările în sezonul de iarnă, câteva organizații de conservare din SUA au anunțat crearea unui nou sanctuar pe coasta Texasului, lângă Rezervația Națională Aransas. Peste 3.300 de acri (aproximativ 1.335 de hectare) de habitat esențial au fost achiziționați pentru a proteja zonele de hrănire și odihnă ale cocorilor.

Efectele activităților umane

Schimbările climatice, dezvoltarea urbană și pierderea zonelor umede reprezintă amenințări majore pentru cocorii americani. Potrivit ONU, 35% din zonele umede ale lumii au dispărut din anii 1970, iar în SUA au fost pierdute cel puțin 80% din pajiști.

„Este un grup de păsări foarte longevive, deci extrem de sensibile la amenințările pe care le creăm”, atrag atenția cercetătorii.

Soarta speciei, în mâinile oamenilor

Cocorii americani se reproduc în zonele umede din Parcul Național Wood Buffalo din Canada, apoi parcurg peste 4.000 de kilometri spre sud. „Soarta acestei specii depinde de protejarea fiecărei verigi din acest lanț”, spun conservatorii.

„Pot supraviețui într-o lume a secolului XXI”, consideră Mike Forsberg, fotograf specializat în documentarea și protejarea faunei sălbatice. „Sunt rezistenți. Dar depinde de noi, oamenii. Iar aceste habitate care sunt protejate acum sunt absolut critice.”

Cel mai mare dintre cocori

Cocorul american este cea mai înaltă pasăre din America de Nord, ajungând la aproximativ 1,5 metri înălțime. Anvergura aripilor poate atinge 2,3 metri, motiv pentru care pasărea are nevoie de teritorii întinse și nefragmentate.

Adultul este ușor de recunoscut prin penajul alb, vârfurile negre ale aripilor și pata roșie de pe frunte. Specia face parte din familia cocorilor, care numără 15 specii la nivel global, dintre care 10 sunt amenințate cu dispariția. Păsările pot trăi peste 20 de ani în sălbăticie.

Cocorii se împerechează pe viață și își petrec mare parte din existență crescându-și puii, ceea ce îi face deosebit de vulnerabili la pierderea habitatului.