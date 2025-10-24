Germania: Mii de cocori morți de gripă aviară lângă Berlin. Virusul se răspândește în ferme

Institutul Friedrich Loeffler a ridicat nivelul de risc de la „scăzut” la „ridicat” pentru fermele de păsări, unde a început deja sacrificarea preventivă. Numai duminica trecută au fost găsite 839 de cocori morți, iar autoritățile continuă să recupereze cadavre din ape adânci.

Gripa aviară se răspândește într-un ritm alarmant în Germania, afectând în principal cocorii care se opresc în zona Linum Pond în timpul migrației lor de iarnă spre sud. Virusul identificat de Institutul Friedrich Loeffler este o variantă H5N deosebit de contagioasă, care s-a răspândit deja din zona Berlinului în alte părți ale țării și în ferme intensive.

Norbert Schneeweiß, directorul Centrului de Protecție a Speciilor Rhinluch, a declarat pentru DPA că „încă suntem înconjurați de animale pe moarte” și căutările continuă pentru a recupera toate animalele infectate.

Mii de cocori se opresc în această zonă în timpul migrației, iar ciorile și păsările de pradă care se hrănesc cu hoituri ar putea fi, de asemenea, infectate.

Virusul a început să se răspândească exponențial de duminică, ajungând și în ferme germane, inclusiv una din Baden-Wuerttemberg, unde 15.000 de păsări au fost sacrificate preventiv. Operatorii trimiși să recupereze cadavrele sunt „echipați complet de la cap până în picioare” și respectă proceduri stricte de dezinfecție.

Activiștii pentru drepturile animalelor, care recuperează hoiturile, denunță condițiile de sănătate și cer sprijin federal. „Acesta este acum un caz real de mortalitate în masă. Avem nevoie de sprijinul profesioniștilor”, a declarat Schneeweiß pentru Radio Eins.

Pentru vineri seara este organizată o reuniune de urgență a miniștrilor agriculturii.