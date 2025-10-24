Ministrul german al Economiei vizitează Kievul pentru a susţine Ucraina în sectorul energetic

„Ucraina se confruntă cu a patra iarnă de război, iar în acest moment Rusia şi-a intensificat atacurile asupra aprovizionării cu energie a Ucrainei, punând în pericol în mod masiv furnizarea de energie electrică şi căldură în timpul iernii”, a declarat Reiche la Kiev, unde a sosit împreună cu o delegaţie de afaceri.

Vizita lui Reiche are loc într-un moment în care Ucraina se confruntă cu provocări energetice tot mai mari, inclusiv întreruperi prelungite la instalaţii cheie, cum ar fi centrala nucleară de la Zaporojie, potrivit Reuters.

Este nevoie de asistenţă urgentă pentru reconstrucţie şi pentru protejarea aprovizionării cu energie, a declarat Reiche, angajându-se să exploreze în cadrul călătoriei sale modul în care Germania poate oferi un sprijin mai concret şi mai bun în acest domeniu.

Pe lângă conservarea şi reconstrucţia infrastructurii energetice a Ucrainei, vizita se va concentra pe extinderea cooperării germano-ucrainene în domeniul apărării.

„Politica de securitate este întotdeauna şi politică economică”, a declarat Reiche, adăugând că îşi propune să apropie companiile germane şi ucrainene din domeniul apărării.

Sosirea ministrului german coincide cu un summit la Londra, unde aliaţii Ucrainei, cunoscuţi sub numele de „Coaliţia de Voinţă”, vor discuta despre acordarea de asistenţă militară suplimentară.

Volodimir Zelenski intenţionează să participe la reuniune şi a îndemnat aliaţii europeni să furnizeze arme cu rază lungă de acţiune, după ce nu a reuşit să obţină un angajament ferm din partea preşedintelui american Donald Trump.

Joi, liderii UE de la Bruxelles au convenit, în principiu, să finanţeze Ucraina pentru următorii doi ani şi au discutat despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut de 140 de miliarde de euro.

Zelenski a solicitat o decizie rapidă, afirmând că fondurile ar contribui la consolidarea apărării Ucrainei şi la salvarea de vieţi omeneşti.